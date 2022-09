Hier gehts lang: ZFF-Direktor Christian Jungen mit Cast und Crew des Wettbewerbsfilms «Becoming Giulia». Foto: Getty Images for ZFF

Wenns um Slogans geht, ist das Zurich Film Festival (ZFF) ja zumeist in meisterhafter Form. So liess Direktor Christian Jungen zur aktuellen 18. Ausgabe verlauten, dass man vom Programm her zwar noch ein Teenager sei, der frech sein dürfe. Die Organisation dagegen sei erwachsener, lies: professioneller geworden.