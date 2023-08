Essay zur Gartenkultur – Wie viel Hightech verträgt der Garten? Digitale Bewässerung, Mähroboter, Überwachung per App – die smarte Technik macht auch an der Gartentür nicht halt. Geht damit nicht etwas Elementares verloren? Max Scharnigg

Der Garten ist auch ein Stück heile Welt – hat Technik hier überhaupt etwas zu suchen? Foto: Getty Images

Es war die Whatsapp-Nachricht, vor der sich alle Gärtner im Urlaub fürchten, gesendet vom Nachbarn: «Eure Pumpe macht komische Geräusche und es kommt nix raus, alles trocken.» Es folgten Krisentelefonate, dann herrschte Trübsal am Golf von Sorrent: Das wars wieder für dieses Jahr mit Rüebli, Krautstiel und Broccoli – wir werden braun, die Pflänzchen sind es schon.

Dabei hatten wir uns das System doch so raffiniert ausgedacht: Eine kleine Pumpe, angetrieben mit einem ideal ausgerichteten Solarpanel, die aus der vollen Regentonne zweimal am Tag 15 Minuten lang an 30 Tropfstationen punktgenau die besonders durstigen Kandidaten betröpfeln sollte, während wir mal kurz ein bisschen Dolce Vita abgreifen. Aber ein einziger, undichter Verschluss im Schlauchsystem liess alles kollabieren. Ein Desaster daheim.

Wer einen Garten hat, kann nur im Winter verreisen

Wer gärtnerische Ambitionen hat oder eben mal mehr ernten möchte als die üblichen drei Zucchetti, der kann eigentlich nur im Winter verreisen. Im Sommer, zumal wenn sich Dürre und Starkregen abwechseln, sind die Pflanzen einfach zu wartungsintensiv und der ganze Garten zu störanfällig. Erfolgreiche Altgärtner wissen das längst und haben andere Hobbys irgendwann aufgegeben, sie bewegen sich zwischen April und August ausschliesslich mit Unkrautstecher und Giesskanne auf Knien durch ihre Beete und schlafen auf dem Notbett im Schuppen.

Es ist ja so: Gärtner, insbesondere solche mit Gemüseambitionen, sind gnadenlose Optimisten – und Optimierer. Wenn der Lauch bis zum September mal wieder kaum dicker wird als ein Schaschlikspiess, wenn der Rhabarber schon im April wild um sich schiesst, der Broccoli final noch abschmiert und die Erbsen insgesamt enttäuscht haben, dann hat man in ein paar Monaten eben wieder die Chance, es besser zu machen.

Nächster Stopp? IT-Probleme zwischen den Tomaten!

Im Winter ist der Gärtner deshalb überaus anfällig für Investitionen in Geräte, die Abhilfe bei den üblichen Sorgen versprechen: Ein Bodenfeuchtesensor mit Funktechnik? Ein unterirdisch verlegtes Rohrsystem wie in der Gärtnerei? Eine neue Generation Bewässerungscomputer, die sich von überall aus (also auch vom Strand) überwachen lassen? Die Website der Anbieter ist jeden Winter voller solcher Verheissungen, denen seit ein paar Jahren auch oft ein smartes Versprechen innewohnt: Weniger dem Zufall überlassen, weniger gärtnerischen Mental Load mit sich rumschleppen und stattdessen an Computer outsourcen.

Natürlich auch mit dem Handy zu bedienen: Ein Bewässerungscomputer von Gardena. Foto: PD

Diese Geräte können heute einiges, vor allem Technik ins Grüne hinaustragen, die man bisher nur von seinem Schreibtisch kannte. Ein Auszug aus der Beschreibung des neuen Smart-Water-Control-Systems von Gardena liest sich jedenfalls als eher eigenwillige Form von Gartenromantik: «Das smarte Gateway mit hoher Reichweite dank leistungsstarker Funktechnologie sorgt für die sichere Verbindung zu den smarten Geräten im Garten und wird per WLAN oder LAN-Kabel mit dem Internet-Router verbunden.» Nächster Stopp? IT-Probleme zwischen den Tomaten!

Erdfinger auf Touchscreen, ein mitdenkendes Hochbeet

Die digitale Erfassung von Salatbeet und Zierrabatten macht den Gärtner vor Ort zumindest temporär obsolet, kommen noch ein proaktiver Mähroboter und vielleicht noch eine smart gekoppelte Videoüberwachung der Ländereien dazu, wird er streckenweise ganz überflüssig und kann auch vier Wochen Urlaub machen, wenn sich nicht wieder technische Unwägbarkeiten ereignen. Aber will man das alles? Mit Erdfingern auf Touchscreens rumdrücken, ein mitdenkendes Hochbeet haben und nach einem Blick auf die Wetter-App per Smartphone-Befehl die Wassermenge im Planquadrat Kohlrabi reduzieren?

Man kommt da als naturnaher Gärtner in einen Gewissenskonflikt oder zumindest an die elementare Frage, worum es einem grundsätzlich geht, so zwischen Quitte und Komposthaufen. Soll dieser Garten tatsächlich etwas leisten müssen, einen fixen Ertrag haben? Oder will man vor allem einen Gegenentwurf zum effizienten, digitalisierten Arbeitsleben und einen Ort, der auch deswegen entspannend ist, weil er einfach ist und nicht optimiert werden muss? Beide Interpretationen sind zulässig.

Wacklige Bluetooth-Verbindungen, leere Akkus

Wer es auch nur halb ernst meint mit der Selbstversorgung, wer sich oder den Nachbarn etwas beweisen möchte, wer den Garten zu seinem Projekt macht wie in der Werbung oder einfach noch andere Baustellen im Leben hat, der wird geneigt sein, die technischen Möglichkeiten auszuprobieren und sich Arbeiten abnehmen zu lassen. Dafür muss er nicht nur Investitionen und Installationen in Kauf nehmen, sondern hat neben Schnecken, Giersch und Kohlfliege auf einmal auch ganz neue Gartenprobleme – wacklige Bluetooth-Verbindungen, leere Akkus und im Sonnenlicht unleserliche Displays zum Beispiel.

Unvergessen unser einfacher No-Name-Bewässerungscomputer, bei dem der normale Gartenschmutz irgendwann die Tastatur so schwergängig machte, dass das Ding völlig wahllos wässerte oder wie irre durch seine Programme schaltete. Oder der urban sozialisierte Freund, der mit seiner Pflanzen-App jedes Blatt in unserem Garten scannte, die albernsten Ergebnisse erhielt und darüber ganz vergass, sich den Garten mal einfach anzusehen. Diese Erfahrungen (und ja, auch fehlendes Wi-Fi-Netzwerk) legten für uns die Entscheidung nahe, bei eher analogen Lösungen zu bleiben. Aber es ist wohl Typsache, ob sich moderne Technik mit dem ureigenen Gartengefühl verträgt.

Auch ein Rasenmähroboter ist eine Hilfe im Garten und spart Zeit. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wobei die technische Aufrüstung keineswegs erst mit der digitalen Vernetzung beginnt. Schon der normale Gerätefuhrpark erfährt ja in jeder Saison Zuwächse und Updates. Als wir den Garten übernahmen, fanden sich in der kleinen Hütte hinter einer Holzklappe die Gartengeräte eines unbekannten Vorbesitzers, schätzungsweise aus den 1960er-Jahren: Hacke, zwei Rechen, Spaten, rostiger Fuchsschwanz, Schaufeln und Grabegabeln. Die Holzgriffe dieser Werkzeuge waren dunkel geworden, aber immer noch wunderbar glatt von jahrelanger Benutzung. Es war ein kleines, ehrliches Arsenal, das zusammen mit ein paar Armmuskeln wohl lange Zeit die 300 Quadratmeter Stadtgarten vor der Tür in Schach gehalten hatte. Der nostalgische Plan, damit einfach weiterzumachen, schliesslich waren diese Sachen vor Ort erprobt, zerschlug sich schnell, nämlich als wir mit dem alten Spindelrasenmäher dem Rasen zum ersten Mal eine neue Frisur verpassen wollten.

Akku-Laubbläser haben wir uns – noch – verkniffen

Spindelrasenmäher üben auf Gartenromantiker einen besonderen Reiz aus, weil sie erstens so schön unkompliziert und analog funktionieren und andererseits gerüchteweise den berühmten englischen Rasen so berühmt machen. Für die hiesige Rasenfläche scheint das aber nicht zu gelten, das Ding war jedenfalls nur unter grosser Anstrengung dazu zu bewegen, den ein oder anderen Halm zu rupfen. Auch das Schärfen der Klingen mit einem antiken Wetzstein erwies sich als ausserordentlich mühsam, sodass nach ein paar Wochen eben doch ein neongrüner Akku-Rasenmäher in den Schuppen einzog.

Den Rasensprenger mit einem Tablet bedienen? Warum auch nicht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Akku-Technologie der vergangenen zehn Jahre hat die Gartenaufrüstung stark beschleunigt. Nicht nur weil die Sachen nachbarschaftsleise sind im Vergleich zu Benzingeräten und extrem komfortabel im Vergleich zu kabelgebundenen Geräten. Der Akku bringt auch in stromlosen Gärten oder auf Selbstanbauäckern deutliche Erleichterung und ist also tatsächlich ein Vorsprung durch Technik. Leider hat er eine gewisse Suchtgefahr im Gepäck, denn die Hersteller übertrumpfen sich darin, ihre jeweiligen Akku-Systemfamilien jedes Jahr zu erweitern und für jede noch so banale Eventualität ein Akkugerät anzubieten.

An der Stelle, an der einst die alten Geräte lagerten, wartet heute jedenfalls vielgestaltiges Akku-Werkzeug von der kleinen Kettensäge über Vertikutierer bis hin zum stolzen Hochentaster (selten gebraucht). Akku-Laubbläser und Akku-Saatmaschine haben wir uns noch verkniffen, aber wie lange noch?

Aufrüstung im Garten verdankt sich der Hilflosigkeit

Für alles gerüstet sein zu wollen, ist eine Gärtnermarotte, die weniger dem Garten als den Herstellern entgegenkommt. Und so nützlich bis unentbehrlich einige dieser Geräte sind – sie ziehen eben auch eine erstaunliche Menge an Zubehörteilen, Wartungsaufwand und ja, auch wieder neue Mängel und Funktionsrätsel nach sich, die unserem unbekannten Vorbesitzer alle fremd gewesen sein dürften. Aber der wusste eben einfach, wie man die Klingen des Spindelmähers scharf hält.

Muss man auch zugeben: Die grosse Aufrüstung, ob digital oder nur mit vielen neuen Baumarktmaschinen, ist nicht zuletzt auch der Hilflosigkeit der Anfänger und dem mangelnden Basiswissen der Quereinsteiger geschuldet. Alte Gärtner brauchen nicht viel. Ähnlich wie sich unsichere Küchenbesitzer vom Reiskocher bis zum Eierschneider alles andrehen lassen, sind Neugärtner aber schnell bereit, die Versprechen der Technik zu glauben und Verantwortung abzugeben. Zugespitzt gesagt: Wenn der Rasen nicht schön wird, ist dann eben das Programm des neuen Mähroboters schuld.

Sinnbild der Multioptionsgesellschaft: Eine Bewässerungsanlage von Gardena. Foto: PD

Wie soziologisch verschiedentlich festgestellt wurde, hat unsere Multioptionsgesellschaft Probleme damit, sich mit einer Passion zufriedenzugeben und ihr alles andere unterzuordnen. Wer erfolgreich gärtnern will, aber gleichzeitig auch noch das selbst umgebaute Wohnmobil ausreizen, Klettern und Feiern gehen, Kinder und Hund adäquat betreuen möchte, der benutzt den Mähroboter bald mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie daheim den Thermomix, Wischroboter und den Wäschetrockner – spart halt Zeit. Dabei soll der Garten ja eigentlich nicht lästige Erfüllungsaufgabe sein, sondern oft genug ein Stück heile Welt verkörpern, wie man sie vielleicht von den Grosseltern in Erinnerung hat: Opa mit Hosenträgern und Giesskanne, Oma zwischen den Johannisbeeren.

Säen, nicht verhungern – darum ging es einst

Diese sentimentale Stimmung ist in einem Garten sehr gut aufgehoben und wird auch von den ganzen Landlust-Lookalike-Magazinen befeuert. Da werden ja keine Hochleistungsakkus getestet, sondern Mooskörbchen gebastelt und Frauen in Leinenkleidern vor Lavendel fotografiert. Das entspricht nicht nur klischeehaft dem romantischen Gartenbild bildungsnaher Grossstädter, es steckt schon auch eine Wahrheit in dieser Alt-und-ehrlich-Ästhetik: Pflanzen und Wachsen funktioniert eben sehr gut ohne Hightech.

Für Wunder ist im Garten nicht die Technik, sondern die Natur verantwortlich. Foto: Getty Images

Im Garten, dem Reich von Brennnesselgülle und händisch aufgesammelten Schnecken, sind die Abläufe schliesslich uralt. Wenn wir gärtnern, sind wir so nah dran am Leben unserer Vorfahren wie bei kaum einem anderen Zeitvertreib, vor allem, wenn es um Gemüse geht: Wer schon mal wildes Land mit Muskelkraft urbar gemacht hat, mit der Grabforke einen Kartoffelacker abgeerntet hat, um Regen für seine zarten Rübenpflänzchen gebetet, der steht in direkter Linie der Geschichte: Säen, ernten, nicht verhungern – darum ging es der Menschheit über Jahrtausende.

Man muss deshalb kein Demeter-Gärtner mit Hang zu Mondphasen sein, um Touchscreens und Bluetooth-Verbindungen neben dem alten Maggikraut irgendwie fehl am Platz zu finden. Und Wunder vollbringt die Technik natürlich auch nicht, dafür ist jeden Frühling aufs Neue die Natur zuständig.

