Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag – Wie viel Religion erträgt der Staat? Das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften wird von jeher kontrovers diskutiert, aktuell im Zusammenhang mit der Abstimmung «Ehe für alle». Pfarrer Beat Auer

Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag lädt ein, über das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen nachzudenken. Nicht erst seit dem Engagement einzelner Kirchgemeinden zugunsten der Konzernverantwortungsinitiative oder der Frage, ob die «Ehe für alle» auch für die Trauungspraxis von Religionsgemeinschaften Konsequenzen hat, wird diese Frage kontrovers diskutiert.

Schon das Römische Reich musste mit dem Auftreten grösserer christlicher Gemeinschaften einen Weg finden, diese neue gesellschaftliche Grösse entweder zu dulden oder einzuschränken. Über die Institutionalisierung des Christentums als Staatsreligion im 4. Jahrhundert nach Christus, den Grundsatz «cuius regio, eius religio» («Wes’ der Fürst, des der Glaub’») im Zeitalter der Reformation bis hin zu den heutigen Herausforderungen durch das Zusammenprallen verschiedener Kulturen und Religionen aufgrund von Migration, der Staat muss Stellung beziehen, wie er das Zusammenleben seiner Bürgerinnen und Bürger sieht. Und auch die Religionsgemeinschaften müssen für sich klären, inwieweit sie sich der staatlichen Obrigkeit unterordnen wollen und können, ohne das ihnen Eigene zu verleugnen.

«Es gibt nicht ein ‹Rezept›, das für immer und ewig gilt.» Beat Auer, katholischer Pfarrer

Für mich ist klar: Jede Zeit muss um diese Verhältnisbestimmung von Staat und Religion neu ringen. Es gibt nicht ein «Rezept», das für immer und ewig gilt. Sowohl Religionsgemeinschaften als auch gesellschaftliche Realitäten sind in einem ständigen Wandel begriffen. Es führt kein Weg am gesellschaftlichen Diskurs vorbei. Hinter die Errungenschaft der Religionsfreiheit kann der moderne Staat nicht zurück, auch nicht hinter die grundsätzliche Neutralität des Staates. Die freie Religionsausübung ist nur insoweit einzuschränken, als sie staatlichem Recht entgegensteht. Der Staat muss alle Einwohnerinnen und Einwohner und auch alle Religionsgemeinschaften gleich behandeln.

Wir leben in einer multikulturellen, multireligiösen, multiethnischen Welt. Die Schweiz hat Übung darin, ganz verschiedene Kulturen und Traditionen in einem friedlichen Miteinander zu verbinden. Ich vertraue darauf, dass sie auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wo vermutlich das bisher dominierende Christentum zu einer kleinen Minderheit werden wird und durch zahlreiche andere Weltanschauungen und nicht zuletzt durch die stetig wachsende Zahl von Menschen, die sich keiner Konfession oder Religion zugehörig fühlen, abgelöst wird, ihren Weg des offenen Diskurses über gemeinsame Werte weitergeht.

Wie viel Religion verträgt der Staat? Für mich ist offenkundig: Der Staat braucht keine Religion. Gemeinsame Werte und Überzeugungen müssen sich auch unabhängig und über alle Weltanschauungen hinweg formulieren lassen. Der Staat kann aber auch nicht die Verschiedenheit unterschiedlicher Lebensentwürfe und Sinndeutungen ignorieren, sondern sollte ein Minimum an Zusammengehörigkeit schaffen. Dabei wird er feststellen, dass das Vorhandensein und die Vielfalt religiöser und kultureller Identitäten kein Nachteil darstellt, sondern im Gegenteil eine Bereicherung.

«Ich traue dem Staat zu, ein friedliches, freies Miteinander zu garantieren.» Beat Auer, katholischer Pfarrer

Was wäre das für eine Schweiz, wo alle dieselbe Meinung hätten, wo es nur eine Einheitskultur gäbe, eine Religion, eine Sprache, eine Hautfarbe, eine Partei? Also ich möchte nicht in einer solchen Schweiz leben! Auch wenn das Zusammenleben von verschiedenen Religionen, Kulturen und Weltanschauungen eine grosse Herausforderung darstellt, ich traue den Einwohnerinnen und Einwohnern unseres Landes zu, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich traue dem Staat zu, ein friedliches, freies Miteinander zu garantieren.

