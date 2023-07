Hochwasser in Wiesendangen – Wie viel Risiko ist akzeptabel? Rund 40 Personen diskutierten am Dienstagabend, welche Massnahmen gegen Hochwasser in Wiesendangen getroffen werden sollen. Viele finden: Der Wisenbach soll mehr Wasser schlucken. Jonas Gabrieli

Im Juli 2014 trat der Wisenbach im Dorfzentrum über die Ufer. Via Strassen gelangte Wasser in Keller und Garagen. Foto: Marianne Schuppisser

Die Natur hat zwar kein Gedächtnis, trotzdem wird im Hochwasserschutz gerne mit Jahreszahlen gearbeitet. So trat der Wisenbach im Wiesendanger Dorfzentrum in den letzten 190 Jahren im Schnitt alle 14 Jahre über die Ufer und verursachte so Schäden. Eines der Grundprobleme: Eine Vergrösserung oder Eindolung des Bachs, der offen durchs Dorfzentrum läuft, gestaltet sich schwierig. Denn das Ortsbild ist im nationalen wie kantonalen Inventar als geschützt aufgenommen.