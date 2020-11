Salzburger Stier für Lara Stoll – Wie viel Winterthur steckt im Stier, Frau Stoll? Dass sie den Salzburger Stier gewonnen hat, hätte Lara Stoll wegen ihrer Telefonphobie fast verpasst. Am Samstag trat die Preisträgerin in Winterthur auf und erklärte, was noch viel schlimmer als Corona ist. Jonas Gabrieli

Die Kleinkünstlerin, Filmschaffende und Poetry-Slammerin Lara Stoll bei ihrem Auftritt in der Labüsch-Bar. Foto: Madeleine Schoder

Eine unbekannte Telefonnummer? Das mag Lara Stoll nicht so und ignoriert den Anruf. Telefonphobie, so nennt es die Kleinkünstlerin (1,61 Meter gross) in ihren Programmen. Sie kommt vor allem unter Millennials vor. Jener Generation, die mit SMS und Chats aufgewachsen ist.

Im September, nachdem eine unbekannte Nummer sie mehrmals zu erreichen versucht hatte, meldete sich schliesslich Stolls Agentur bei ihr. Sie solle die Nummer doch bitte zurückrufen: «Es ist etwas Gutes.»

Stoll ruft zurück. Es ist tatsächlich etwas Gutes. Sie hat den renommiertesten Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum gewonnen: den Salzburger Stier.