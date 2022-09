Gewalt an Haltestelle in Winterthur – Wie viel Zivilcourage liegt drin? Fachleute sind sich einig: Nicht wegzuschauen, wenn man Zeuge eines Gewaltaktes wird, ist wichtig. Doch nicht alle können so entschlossen eingreifen, wie es ein Familienvater aus Nordmazedonien in Seen tat. Dagmar Appelt

Als Jugendliche an der Bushaltestelle einen 32-Jährigen verprügelten und anzündeten, griff Agron Ajeti (rechts) ohne zu zögern ein. Foto: Dagmar Appelt

Was für junge Männer es waren, die am 3. September um 23 Uhr an der Haltestelle Waser in Seen einen 32-Jährigen zusammenschlugen und womit sie ihn anzündeten, liegt nach wie vor im Dunkeln. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Kantonspolizei auch zweieinhalb Wochen nach dem Gewaltausbruch keine Details bekannt.