Ehemaliger Pfadi-Topskorer – Wie vor einem Jahr erwarten ihn zwei Höhepunkte Kein anderer hat bessere Chancen auf die Titelverteidigung als Marvin Lier. Der Nationalspieler wurde vor einem Jahr Meister mit Pfadi, seither spielt er für die Kadetten Schaffhausen. Urs Stanger

Inmitten der Schaffhauser freuen sich die Ex-Pfader Luka Maros und Marvin Lier über den Sieg am Sonntag in Winterthur. Foto: Deuring Photograohy

Einen Sieg ist Marvin Lier vom zweiten Meistertitel seiner Karriere entfernt. «Wäre schön, wenn wir das schon am Dienstag schaffen», meinte er am Sonntag in Winterthur nach dem 28:20-Erfolg, der den Kadetten die 2:0-Führung in der Best-of-5-Finalserie einbrachte. «Aber es wird kein Selbstläufer. Wir dürfen nicht zurücklehnen. Sie haben nichts mehr zu verlieren, wir alles.»