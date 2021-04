FCW gegen Stade Lausanne-Ouchy – Wie wärs mal mit einer Serie? Der FCW hat in dieser Saison erst einmal zwei Ligaspiele gewonnen. An diesem Freitag tritt er, eine Woche nach dem 1:0 gegen Wil, wieder im «heimischen» Bergholz gegen den Aufstiegskandidaten Stade Lausanne-Ouchy an. Hansjörg Schifferli

Granit Lekaj (links) und seine Teamkollegen versuchen, an die gute Leistung gegen Wil anzuknüpfen. Foto: Freshfocus

Noch ist das zweite Jahr von Stade Lausanne-Ouchy als Profiklub in der Challenge League nicht vorbei, da stehen die Waadtländer in der Tabelle vor dem FCW – um zwei Ränge und sechs Punkte. Am Ende der ersten Saison von SLO waren es noch drei Ränge und 13 Punkte zugunsten der Winterthurer gewesen. Es lässt sich vom FCW auch das aktuelle Minus in den sechs letzten Runden noch korrigieren. Aber der aktuelle Zwischenstand entspricht den sportlichen Leistungen der letzten Zeit und sehr wohl auch den Zielsetzungen. Denn die finanziell gut dotierten Waadtländer sprechen unverhohlen von einem Spitzenplatz bis hin zur Barrage. Die Winterthurer waren zwar nach dem ersten Match 2021 noch Zweiter. Sie sind nach der schwachen Serie vor dem jüngsten 1:0 im «Heimspiel» gegen den FC Wil aber noch nicht mal wieder in der oberen Tabellenhälfte – und die war einst vom betont zurückhaltenden Leiter Sport Oliver Kaiser als (statistisches) Saisonziel genannt worden.