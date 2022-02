Kolumne Landluft – Wie Webcams das Leben deutlich verbessern könnten Sich mit einem Klick versichern, dass das Wetter am Ausflugsort wirklich schön ist. Wo die Technik den Alltag sonst noch vereinfachen könnte. Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Mit einer Webcam wären sie sicher einfach zu finden… Illustration: Ruedi Widmer

Eine Webcam bringt deutlich mehr Ausflüglerinnen und Ausflügler auf den Schauenberg. Was eine Herausforderung bis hin zum Ärgernis für die dortigen Anwohner ist, ist eine willkommene Schönwettergarantie für viele Besucherinnen. Mit einem Klick können sie sich vor dem Abmarsch versichern, dass die Wanderung auch wirklich mit Sonne und Alpenpanorama belohnt wird und nicht im feuchten Nebel endet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dieselbe Technik könnte auch sonst im Alltag zu Zeitersparnis verhelfen. Über Google lässt sich zwar vielerorts prüfen, zu welcher Tageszeit die Besucherfrequenz am höchsten ist, dennoch böte so eine Webcam einen Zusatznutzen. Etwa wenn sie anzeigt, wie lange die Schlange vor der Coop-Kasse tatsächlich ist. So liesse sich auch vermeiden, dass man beim Einkaufen schon wieder auf den geschwätzigen Herrn Pichler aus dem zweiten Stock trifft, der jedes einzelne Mal minutenlang über die Vorteile von probiotischem Joghurt doziert.

Auch im Büro könnte eine Webcam Zeit und Nerven sparen. Mit ihr wäre einfach festzustellen, ob die Gemeinschaftsküche leer ist und Silvia aus dem Controlling noch nicht, wie jeden Dienstag, ihre Spinatwähe in der Mikrowelle zum Explodieren gebracht hat. Wer es schafft, sich im toten Winkel der Kamera in die Küche zu schleichen, kann trotzdem noch einen kurzen Mittagsschlaf hinter dem Tresen einlegen.

In Sachen Vermeidung böte sich auch das Fitnesscenter als Standort an. Wer will denn schon jedes Mal neben Flöru, der sich auf Instagram «Big Flöru» nennt, trainieren, der bei jedem Hantelheben Geräusche wie in der Masoala-Halle von sich gibt. Per Webcam wäre schnellstens geprüft, ob «Big Flöru» seinen «Leg Day» bereits absolviert hat und mit geschwollenen Waden aus dem «Gym» gehumpelt ist.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.