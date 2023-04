Fliegende Kühe auf dem Land sind eine Seltenheit. Illustration: Ruedi Widmer

Im urbanen Tankstellenshop kaufe ich ein Brot, weil der Shop auch ein bisschen Bäckerei ist. Der Kauf erfolgt mit etwas schlechtem Gewissen – man sollte es ja in einer Bäckerei kaufen, damit diese überlebt. «Haben Sie noch Benzin gehabt?», fragt die Shopkassiererin. «Nein, ich bin zu Fuss da.» – «Klar, bei dem schönen Wetter.»

Das Brot ist das Benzin des Fussgängers im eitlen Sonnenschein, Brennstoff für die Beine. Wie weit kommt man eigentlich mit den Kalorien eines Brotlaibs? Wann gerät der Bio-Motor ins Stocken? Wann steht man irgendwo draussen auf dem Land ohne Antrieb da? Noch ein letztes Ruckeln in den Beinen, dann Stillstand. Kein Auto zu besitzen, aber eines bei Bedarf fahren zu können, ist das Privileg des Stadtbewohners. Denn alle paar Minuten kommt eine Bus-Limousine, alles Nötige (Brot) und Unnötige (Brezel oder Basteleien) ist zu Fuss erreichbar.

Liegt alles schön nahe beisammen, sind die Distanzen kurz, ist es viel leichter, sich umweltfreundlich zu schimpfen. Also mit dem Brot unter dem Arm von der Tankstelle wegzuschlendern und zu sagen: «Ich habe kein Auto, brauche kein Benzin.» Will man irgendetwas basteln und werkeln zu Hause oder im Garten: Das passende Geschäft ist nicht weit. Und möchte jemand in eine Beiz, ist die Auswahl in der Stadt gross und die bessere Beiz nicht weit entfernt.

Anders auf dem Land. Da gibt es noch Dörfer ohne Bushaltestellen, ohne Beizen, ohne Bäckerei oder ohne Bastelladen. Da wird das einzige Restaurant, das Dorflädeli oder die Postfiliale plötzlich zu mehr, als es eigentlich ist – zum Treffpunkt. Eine Tankstelle bietet eben oft mehr als nur Benzin. Dort tankt man Leben.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

