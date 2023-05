Veranstaltung in Zürich – Wie weiter? Der «Tages-Anzeiger» lädt ans Podium zum Kollaps der CS Wer ist schuld am Debakel? Welchen Finanzplatz wollen wir künftig? Ausgewiesene Fachleute diskutieren am 8. Mai in Zürich mit Chefredaktorin Raphaela Birrer. Melden Sie sich an! Redaktion

Nach dem Schock kamen die Fragen um die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes: Die Führung der Credit Suisse verlässt die Bühne an der letzten Generalversammlung der Bank im April 2023. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es ist ein historisches Ereignis: Am 19. März 2023 kollabiert in der Schweiz eine Grossbank. An jenem Sonntag erzwingt der Bundesrat den Zusammenschluss der Credit Suisse und der UBS, um einen Konkurs der CS zu verhindern – und eine internationale Finanzkrise zu vermeiden.

Nach dem Schock kocht im Land die Wut hoch: Wie kann es sein, dass eine Bank über Jahre gigantische Verluste anhäuft, Milliarden an Boni auszahlt – und am Ende der Staat einspringen muss? Der Kollaps wirft ganz grundsätzliche Fragen auf: Weshalb versagten alle Kontrollen? Was muss geschehen, damit sich so ein Fall nie wiederholt? Und: Welchen Finanzplatz wollen wir eigentlich in der Schweiz?

Darüber wollen wir diskutieren. Wir haben darum in Partnerschaft mit dem Impact Hub vier ausgewiesene Expertinnen und Experten am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr ins Kraftwerk Zürich beim Bahnhof Selnau eingeladen. Es nehmen teil:

Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker, Universität Zürich

Thomas Matter, Nationalrat SVP ZH, Banker

Beatrice Bösiger, Bankenexpertin «Tages-Anzeiger»

Reto Schiltknecht, Finanzmarktexperte und Ex-Finma-Kadermitglied

Raphaela Birrer, Chefredaktorin «Tages-Anzeiger» (Moderation)

Moderatorin Raphaela Birrer wird der Runde die grossen Fragen nach der Schuld und dem Identifikationspotenzial unserer Banken und der Zukunft des Finanzplatzes stellen. Bestimmt haben auch Sie, verehrte Leserinnen und Leser, Fragen zum CS-Kollaps. Gerne können Sie uns diese vorab schicken. Eine Auswahl der Fragen wird auf dem Podium beantwortet.

