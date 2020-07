Erkenntnisse aus der ersten Welle – Wie wir einen weiteren nationalen Lockdown verhindern können Trotz rapide steigender Fallzahlen soll es nicht zu einem weiteren landesweiten Lockdown kommen. Möglich machen dies die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Monate. Jacqueline Büchi

Die Pandemiebekämpfung wandelt sich, doch mit dem Virus müssen wir weiterleben. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die zweite Welle rollt tosend auf die Schweiz zu. In kaum einem anderen Land wächst die Zahl der Neuansteckungen so rasant. Die Entwicklung alarmiert die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes: Sie berief am Freitagnachmittag kurzfristig eine Krisensitzung ein und appellierte im Anschluss an die Behörden, dringend Sofortmassnahmen zu ergreifen. Sonst drohten «die negativen Auswirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft dramatisch» zuzunehmen.