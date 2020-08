Streit um Nord Stream 2 – Wie zwei Bürgermeister zwischen Trump und Putin gerieten Jobs, Geld, Prestige: Die Gaspipeline von Russland nach Deutschland war ein Glücksfall für die beiden Gemeinden Lubmin und Sassnitz. Dann kam ein Brief aus den USA. Und plötzlich herrscht da die Weltpolitik. Peter Burghardt aus Lubmin

Boot des Anstosses: Ein russisches Verlegeschiff ankert im Fährhafen Mukran. Foto: Keystone

Er sei am Rettungsturm an der Seebrücke, sagt der Bürgermeister von Lubmin, er ist Rettungsschwimmer. Axel Vogt krault also durchs Meer, durch die Ostsee, um die es ja geht in dieser Geschichte. Und um die Pipeline Nord Stream 2, die hier im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern endet und ausser der Welt auch Menschen wie ihn beschäftigt.