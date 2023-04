Langer Weg zur Anerkennung – Wie zwei «Chüngeler» Winterthur zur eigenen Kaninchenrasse verhalfen In Winterthur wurde eine von drei Schweizer Kaninchenrassen gezüchtet. Der Baumer Conradin Joos war beteiligt und weiss, wie viel Arbeit vor 50 Jahren dafür nötig war. Nicole Döbeli

Einen «besonders schönen» Bock nimmt Conradin Joos in Bauma mit aufs Foto. Foto: Marc Dahinden

Im Frühling zeigt die Zucht ihre Früchte. In einigen der Ställe von Conradin Joos knabbern bereits flauschige Jungtiere an Salat. In anderen liegen winzige, noch nackte Kaninchenbabys gut versteckt in Strohnestern. Sie brauchen konstant 38 Grad, damit sie nicht erfrieren. Die charakteristische Zeichnung, die sie als Schweizer Dreifarben-Kleinschecken erkennbar macht, ist aber bereits jetzt zu sehen. Auf rund zwölf Zuchtzibben – so werden die Weibchen genannt – und vier Zuchtböcke – die Männchen – kommen im Frühling ungefähr 40 Jungtiere. Alle gehören sie derselben Rasse an. Diese gibt es nur, weil Joos massgeblich an der Züchtung beteiligt war.