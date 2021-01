Bittere Niederlage für den ZSC – Wieder ein 0:3 im Schlussdrittel gegen Langnau Die Lions führen gegen die Tigers nach 40 Minuten mit 1:0, geben den Sieg aber erneut aus der Hand. Marco Keller , Tobias Müller

Umkämpfte Partie: Die Lions und die Tigers schenkten sich nichts. Freshfocus

Zum dritten Mal im noch jungen Jahr kassieren die ZSC Lions gegen die SCL Tigers eine unerwartete Niederlage. Ein 1:0 nach zwei Dritteln reicht nicht, die Emmentaler siegen letztlich im Hallenstadion 3:1, dank Toren von Anthony Huguenin, Alexander Dostoinow und einem «empty netter» von Jules Sturny. Es ist für die Lions eine bittere Wiederholung der Ereignisse: Schon bei den letzten beiden Duellen hatten sie im Schlussabschnitt noch drei Gegentore einstecken müssen.

21:11 Schüsse notierten die Statistiker in den ersten beiden Dritteln, der 1:0-Vorsprung für die ZSC Lions war zu knapper Lohn für das Plus. Verteidiger Tim Berni erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer die Führung in der 33. Minute, bedanken konnte er sich auch bei Vorlagengeber Sven Andrighetto.

Die Besten des ZSC Infos einblenden Patrick Geering

Abgeklärt, ruhig, auch mit vielen offensiven Impulsen: Der Captain bestätigt seine hervorragende Form einmal mehr. Sven Andrighetto

Der Center der zweiten Linie fordert den Puck immer wieder, und hat auch das Auge für den Mitspieler. Sein Assist zum Führungstreffer ist Extraklasse. Raphael Prassl

Viel Zug aufs Tor, und mit einem perfekten Assist auf Pedretti, der zum 2:1 hätte führen müssen. Der künftige Davoser blüht noch einmal auf.

Weil neben Chris Baltisberger auch die beiden Schweden Markus Krüger und Fredrik Pettersson nicht mittun konnten, wurde von den GCK Lions Stürmer Teemu Rautiainen promoviert. Der agile Finne war bemüht, die letzte Durchschlagskraft fehlte aber noch. Ebenfalls zur Saisonpremiere in der National League kam Jungverteidiger Noah Meier, der sogleich gute Ansätze zeigte.

Ausruhen ist für das Team von Rikard Grönborg in keiner Weise angesagt: Es folgt eine Woche mit weiteren vier Spielen, drei davon auf fremdem Eis.

Die anderen Partien

Neben der Niederlage der ZSC Lions sowie den zwei abgesagten Partien Genf und Lausanne sowie Zug und Ambri setzten sich in den anderen Partien die favorisierten Heimteams alle durch. Das drittplatzierte Fribourg führte gegen Davos nach 33 Minuten bereits mit 5:0. Es war eine klare Sache zugunsten des Teams von Trainer Christian Dubé. Herren, Mottet, Jörg, Bykov und Sprunger trafen. Danach drehten die Bündner zwar noch auf, am Schluss konnten sich die Westschweizer aber über die Zeit retten und gewannen mit 7:6.

Ebenfalls Siege mit vielen Toren gabs für Lugano und Biel. Die Tessiner (6. In der Tabelle) liessen Rapperswil-Jona (10.) keine Chance. Nach ein paar Startschwierigkeiten stand es schon bei Spielhälfte 5:2 für die Hausherren, bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss.

Die Bieler zeigten gegen den kriselnden SC Bern lange einen souveränen Auftritt. Brunner, Fuchs und Hischier waren die Hauptbeteiligten an der frühen deutlichen Führung. Doch die stolzen Mutzen gaben sich nicht so schnell geschlagen, kamen im letzten Drittel nochmals ran - und verloren dennoch mit 5:6 nach Verlängerung.