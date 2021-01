Klotens Zeichen in Pruntrut – 3:0 – wieder ein Sieg über Ajoie 22 Stunden nach dem 5:2 über Ajoie im Heimspiel gewann Kloten auch auswärts über den Herausforderer: Beim 3:0 trafen Gian Janett, Steve Kellenberger und Dario Meyer. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg war über die Vorstellung seiner Mannschaft in Pruntrut «sehr glücklich». Foto: Leo Wyden

Der EHC Kloten hat in der Swiss League eine sehr starke Woche hinter sich. Es ging darum, allen zu beweisen, dass dieses Team, zu dem auch die Coaches gehören, das Format hat, diese Swiss League zu dominieren. Und Kloten trat den Beweis an. Zuerst ein 8:3 über Visp, dann die zwei Siege gegen Ajoie. In dieser Woche ist der Rückstand nach Verlustpunkten von elf auf vier zusammengeschrumpft.

Und Ajoie steckt mitten in einer Stressphase: Nach diesen zwei Spielen innert zwei Tagen müssen die Pruntruter in 26 Tagen 14 Partien bestreiten. Ob sie das kräftemässig durchhalten, ist fraglich. Vor allem dann, wenn man gesehen hat, wie nur schon am Freitag und Samstag die beiden Ausländer Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos forciert wurden.