Heimsieg im Playoff-Halbfinal – Wieder findet Pfadi die richtige Antwort Nach knapp 40 Minuten ist das dritte Spiel des Playoff-Halbfinals gelaufen. Pfadi Winterthur bezwingt Wacker Thun 27:19 und liegt in der Best-of-5-Serie 2:1 vorne, beklagt aber zwei Verluste. Urs Stanger

Viel Schwung und vier Tore steuerte «Joker» Benedikt Dechow für Pfadi bei. Foto: Deuring Photography

Und einmal mehr haben sie es geschafft. Seit Playoffbeginn hatten sich die Winterthur nach einem Rückschlag im folgenden Spiel stets aufgefangen und auf die Niederlage einen Sieg folgen lassen. Auch jetzt, im dritten Match des Playoffduells mit Wacker Thun, fanden sie die richtigen Antworten auf die Auswärtsniederlage vom Sonntag.

«Die Jungs haben eine fantastische mentale Stärke gefunden», sprach Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic berechtigtes Lob aus. Zum vierten Mal seit dem 21. April rafften sich seine Leute nach einem Dämpfer auf. Diesmal hätten sie gar, wie Cvetkovic meinte, in den ersten 35 Minuten «die beste Leistung der Saison gezeigt. Und das in einem dritten Spiel eines Playoff-Halbfinals und nach einer Niederlage.» Pfadis Auftritt an diesem Donnerstagabend vor 1660 Zuschauern verdient in der Tat viel Respekt.

Ein 17:3 als Entscheidung

In der Anfangsphase, als die Thuner etwas einfach zu ihren Toren nach schnellen Anspielen kamen, lagen die Winterthurer 5:7 zurück. Dann aber liessen sie dem Gegner während zwölf Minuten keinen Treffer mehr zu. Die 6:0-Verteidigung überzeugte vollends und dahinter trumpfte Goalie Yahav Shamir bis zur Pause mit zehn Paraden auf. Im Angriff gabs nur noch vereinzelte Fehlwürfe, massiv weniger als noch am Sonntag in Thun. Zusammengezählt ergab das in der ersten Hälfte eine wegweisende 17:9-Führung.

Im gleichen Takt gings nach der Pause weiter, bis zum 22:10 in der 38. Minute. Die Phase von der 12. Minute bis dahin gewannen die Winterthurer 17:3. Besser kann es nicht laufen, mehr kann man einen Gegner nicht dominieren. Nur zehn Gegentore in den ersten 38 Minuten waren ein starkes Zeichen.

Spätestens da war der Moment gekommen, dass Thun, wie Cvetkovic erwähnte, «die Handbremse zog». Stammkräfte wie Nicolas Raemy, Nicolas Suter und Lukas von Deschwanden nahmen Platz auf der Bank, die zweite Reihe trat auf. Gleiches galt für die Winterthurer, die nun meistens ohne Mustafa Hadj Sadok, Kevin Jud und Roman Sidorowicz spielten. Der Rest der Partie taugte nur noch für die Statistik, die Entscheidung war gefallen.

Die Wärme in der Axa-Arena raubte offensichtlich den verbliebenen Rest Energie, denn viel wurde in den letzten 20 Minuten nicht mehr geboten. Etwas gar wenig lief eine Zeitlang bei Pfadi. Vom 22:10 bis zum 22:15 verstrichen 13 Minuten ohne Torerfolg. «Ich mag es nicht, dass mein Team so lange kein Tor macht – egal, wer auf dem Feld ist», kritisierte Cvetkovic. Andererseits konnte er feststellen: «Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in einem Spiel weniger als 20 Tore kassiert haben.»

In der ersten Halbzeit glückten Mustafa Hadj Sadok einige wichtige Aktionen. Foto: Deuring Photography

Teuer erkauft?

Im Playoff zählt nur der Sieg. Den fuhren die Winterthurer dank einer deutlichen Reaktion auf den Taucher vom vergangenen Sonntag überlegen ein. «Wir führen 2:1 und versuchen, uns für Sonntag wieder richtig zu sammeln», bemerkte Cvetkovic. Er hofft, dass seine Mannschaft in Spiel 4 in Thun «nochmals eine solche Leistung» bringen kann. Geschieht das, steht die Türe zum Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen weit offen.

«Wir haben wieder über die Breite zum Sieg gefunden», verglich Cvetkovic mit Spiel 1, dem Heimsieg vor einer Woche. «Diesmal schafften wir es mit anderen Charakteren.» Etwa mit Linkshänder Benedikt Dechow, der im rechten Rückraum sowie mit Durchbrüchen viel Power ins Spiel brachte. Vier Tore waren der Lohn für eine starke Leistung. Dechow ersetzte Giorgi Tskhovrebadze, der wegen Leistenproblemen, die ihn schon länger beschäftigen, pausierte.

Auch die Abwehr musste neu besetzt werden. Nicht freiwillig. Denn gleich beide Stamm-«Zweier» fielen in der ersten Hälfte verletzt aus: Rechtsaussen Cédrie Tynowski (Knie) bereits in der 12. Minute und Allrounder Stefan Freivogel (Schulter) wenig später. Es sehe nicht gut aus, meinte Cvetkovic in einer ersten Wertung. «Vielleicht haben wir diesen Sieg teuer erkauft.» Sollten Tynowski und Freivogel für den Rest des Playoffs fehlen, wird Pfadis Breite noch mehr gefordert sein.

«Defense wins»: Die zwei Pfadi-Türme Rémi Leventoux und Otto Lagerquist leisteten gegen Wacker (Nicolas Raemy) ganze Arbeit. Foto: Deuring Photography

Nur zehn Gegentore liessen Pfadis Abwehr und Torhüter Yahav Shamir in den ersten 38 Minuten zu. Foto: Deuring Photography

