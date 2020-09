Lager in Brand – Wieder grosses Feuer im Hafen von Beirut Panik unter den Anwohnern: Im Beiruter Hafen ist einen Monat nach der verheerenden Explosion ein grosses Feuer ausgebrochen. UPDATE FOLGT

Über dem Hafen steigt eine gewaltige Rauchsäule auf, am Boden lodern hohe Flammen. Quelle: RTP

Mehr als einen Monat nach der verheerenden Explosion in Beirut ist im Hafen der libanesischen Hauptstadt erneut ein grosses Feuer ausgebrochen. Livebilder im libanesischen Fernsehen zeigten am Donnerstag Flammen und dichte schwarze Rauchwolken. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Freihafen sei ein Lager mit Öl und Reifen in Brand geraten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Auch über mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Armee setzte Helikopter ein, die aus der Luft Wasser über dem Brandort niedergehen liessen. Die Armee rief die Menschen auf, die umliegenden Viertel zu verlassen. Augenzeugen berichteten, Menschen in der Nähe flöhen in Panik. Auf einem Video in den sozialen Medien war zu sehen, wie Arbeiter aus dem Hafen rennen.

Bei der Explosionskatastrophe am 4. August waren mehr als 190 Menschen getötet und mehr als 6000 ums Leben gekommen. Grosse Teile des Hafens und umliegender Viertel wurden völlig zerstört. Ausgelöst worden sein soll die Explosion durch grosse Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre im Hafen lagerten. (Lesen Sie hier, wieso Ammoniumnitrat so gefährlich ist).

