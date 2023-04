Niederlage in Thun – Wieder kassiert Pfadi den Ausgleich zum 1:1 Der Playoff-Viertelfinal zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun geht in die Verlängerung. Die Winterthurer verlieren Spiel 2 in Thun 25:27 und müssen das 1:1 in der Best-of-5-Serie hinnehmen. Urs Stanger

Mustafa Hadj Sadok bereitete der Thuner Abwehr immer Probleme, zum Matchwinner wurde aber auch er nicht. Foto: Deuring Photography

Am Schluss war dann alles so wie immer in den letzten elf Jahren: Nach dem Startsieg bezieht Pfadi im zweiten Spiel einer Playoff-Serie gegen Wacker eine Niederlage. Das war zwischen 2012 und 2022 schon fünf Mal der Fall, das ist auch 2023 nicht anders. Die Winterthurer hatten es an diesem Ostermontag in der Hand, die Geschichte neu zu schreiben.