Fussball 2. Liga – Wieder kein Sieger zwischen Seuzach und Wiesendangen Der FC Seuzach und der FC Wiesendangen kommen im Moment nicht vom Fleck. Das 1:1 auf dem Rolli hilft keinem wirklich weiter. Urs Kindhauser

Derby bedeutet Kampf um jeden Ball: der Seuzacher Nour Dekhili (links) gegen den Wiesendanger Florin Keller. Foto: Roger Hofstetter

Ein gerechtes Resultat sei dieses 1:1, das sagten nach dem «Autobahn-Derby» beide Trainer genau gleich, der Seuzacher Gianluca Appassito als auch der Wiesendanger Yannick Schwéry. Dem kann man nicht widersprechen, auch wenn man in den letzten 20 Minuten den Eindruck hatte, wenn eine Mannschaft ein zweites Tor erzielt, dann Wiesendangen. Doch eine klare Chance erspielte sich auch der Gast nicht mehr. 1:1 hatte auch die erste Begegnung zwischen den beiden Teams in der Vorrunde geendet. Für die Tabelle bedeutet das: Seuzach bleibt im Mittelfeld stecken, während Wiesendangen mit vier Punkten weniger auf dem Konto weiterhin darauf achten muss, nicht doch noch in Abstiegsgefahr zu geraten.