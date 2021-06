Attacke in Erfurt – Wieder Messerangriff in Deutschland Ein Unbekannter hat am Montagmorgen zwei Menschen in Erfurt offenbar mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht. UPDATE FOLGT

Die lokale Polizei hat den Tatort abgesperrt. Foto: Screenshot Twitter

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr habe ein unbekannter Täter zwei Passanten in Erfurt angegriffen und sei anschliessend zu Fuss geflüchtet, schreibt die Online-Ausgabe der «Thüringer Allgemeine». Die Polizei mahnt zur Vorsicht und hat eine Grossfahndung organisiert. Auch ein Helikopter fahndet nach dem Mann.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Nach Zeugenaussagen hat der Mann die Menschen mit einem Messer verletzt. Die beiden Opfer im Alter von 45 und 68 Jahren werden wegen Schnittverletzungen medizinisch in einem Spital versorgt. Wie schwer die Personen verletzt sind, steht noch nicht fest.

Bereits am Freitagabend kam es in Würzburg in Bayern zu einer Messerattacke, bei der drei Frauen ihr Leben verloren.

(Update folgt)

fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.