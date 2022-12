EHCW verliert Derby – Später Ausgleich und ein Penaltydrama Der EHC Winterthur war nahe dran, seine Niederlagenserie im Derby gegen Thurgau zu beenden. Doch er verlor nach Penaltysschiessen 3:4 und damit zum 13. Mal in Serie. Urs Kindhauser

Matt Wilkins (links) bezwang Thurgaus Goalie Luis Janett schon nach 77 Sekunden zum 1:0. Foto: Madeleine Schoder

Wenn der EHC Winterthur und der HC Thurgau in dieser Saison aufeinandertreffen, dann geht es eng zu und her. Die Winterthurer gewannen die ersten beiden Partien, am Dienstag zogen die Thurgauer gleich. Im Penaltyschiessen hatten sie die besseren Nerven. Ramon Knellwolf und Janik Loosli bezwangen EHCW-Goalie Niels Riesen, während alle vier Winterthurer scheiterten: Matt Wilkins, Sam Coatta, Anthony Staiger und Aaro Törmänen.