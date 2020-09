Handball-Europacup – Wieder trifft Pfadi auf dänisches Spitzenteam In der 2. Qualifikationsrunde der neuen European League bekommt es Pfadi erneut mit einer Mannschaft aus Dänemark zu tun: Die Winterthurer treffen auf GOG Gudme. Urs Stanger

Am 29. September wird Pfadi Winterthur in der Axa-Arena gegen GOG Gudme antreten. Deuring Photograpy

2016 und 2019 hatten die Winterthurer im Europacup gegen Bjerringbro-Silkeborg das Nachsehen, 2018 gegen Aalborg. Jetzt winkt die nächste Chance, sich gegen ein Spitzenteam aus Dänemark durchzusetzen. Am Dienstag, 22. September, treten sie zuerst auswärts gegen GOG Gudme an. Eine Woche darauf, am 29. September, folgt das Rückspiel in der Axa-Arena. Dies ergab die Auslosung heute Morgen in Wien.

Pfadis Aufgabe ist nicht leicht. Gudmes Schlüsselspieler ist der bald 36-jährige Morten Olsen, der mit Dänemark 2016 Olympiasieger und 2019 Weltmeister wurde.

Der Sieger kann ab Oktober in der Gruppenphase der European League antreten. Die Kadetten Schaffhausen sind bereits dafür gesetzt. Der HC Kriens-Luzern erwischte ein unangenehmeres Los als Pfadi: Er misst sich mit Metalurg Skopje.