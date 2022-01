Positive Fälle bei Gegnerinnen – Wieder verhindert Corona ein Yellow-Heimspiel Innerhalb von vier Tagen muss auch das zweite Spitzenspiel der Winterthurer Handballerinnen verschoben werden. Das bringt Yellow in Terminnöte. Urs Stanger

Die Yellow-Handballerinnen (im Bild Mina Vasic) müssen sich bei der Fortsetzung der Meisterschaft gedulden. Foto: Deuring Photography

Am Samstag hätte der LK Zug, Schweizer Meister und aktuell Tabellendritter der Premium League, in der Eulachhalle gegen die Yellow-Frauen antreten sollen. Am Tag zuvor aber musste die Partie abgesagt werden, weil Spielerinnen des gegnerischen Teams positiv auf Corona getestet worden waren.

Aus dem gleichen Grund fällt nun auch Yellows Heimspiel vom Mittwoch gegen die Spono Eagles Nottwil, den Leader der höchsten Schweizer Liga, ins Wasser. Dieses Spiel hätte bereits im November stattfinden sollen, es musste schon damals verschoben werden, ebenfalls wegen Corona-Fällen bei den Spono Eagles…

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Für uns wird es nun langsam kompliziert», sagt Yellows Teamchef Matthias Müller. «Falls der Verband am 5. Februar als Datum für die Beendigung der Hauptrunde festhält, müssten wir ab kommendem Samstag innerhalb von 14 Tagen fünf Partien spielen!» Die Winterthurer liegen derzeit auf dem 4. Rang und haben realistische Chancen auf die Finalrunde der Top 4.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der letzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.