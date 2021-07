Nadelöhr Gotthard-Tunnel – Erneut zehn Kilometer Stau vor dem Nordportal Der Ferienverkehr auf der Strasse in Richtung Süden reisst auch am Montag nicht ab. Mit anderen Worten: Es ist einmal mehr Geduld hinter dem Steuer gefragt.

Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in diesem Sommer: Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

Der Verkehr Richtung Tessin und Italien ist auch zu Beginn dieser Woche massiv: Gegen Montagmittag standen die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnel auf einer Länge von zehn Kilometern, wie der TCS auf Twitter meldete.

Um zu verhindern, das Automobilistinnen und Automobilisten den Stau umfahren, wurde die Einfahrt im urnerischen Göschenen gesperrt. Wer die Autobahn vor dem Stau verlässt, muss somit über den Gotthardpass fahren.

Vor dem Gottharstrassentunnel der Autobahn A2 kommt es öfters zu Staus, weil dieser nur einspurig und dosiert befahren werden kann. Am Samstag hatte sich der Ferienverkehr vor dem Nordportal auf einer maximalen Länge von 14 Kilometer gestaut, vor dem Südportal in Airolo im Kanton Tessin waren es zehn Kilometer. Am Sonntag waren die Kolonnen etwas kürzer.

SDA/fal

