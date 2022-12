Parzelle in Gundetswil – Wiesendangen nimmt 1,75 Millionen mit Bauland-Verkauf ein Die Gemeinde konnte für die 1336 Quadratmeter einen höheren Verkaufspreis erzielen als budgetiert. Jonas Gabrieli

Links neben dem ehemaligen Gundetswiler Schulhaus befindet sich die Baulandparzelle, die nun verkauft wurde. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeinde Wiesendangen hat ihre 1336 Quadratmeter grosse Baulandparzelle am Dorfrand von Gundetswil für 1,75 Millionen Franken verkauft, teilt Gemeindeschreiber Martin Schindler mit. Den Verkauf an den Höchstbietenden – eine Immobilienfirma aus der Region Winterthur – habe man am letzten Freitag auf dem Notariat und Grundbuchamt abschliessen können.

Der Quadratmeterpreis liegt somit bei rund 1300 Franken. Im Verkaufsdossier, Mitte Oktober auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet, war ein Mindestpreis von 1000 Franken gefordert worden. Das Budget sah wiederum einen Verkaufspreis von mindestens einer Million Franken vor. Diese Vorgabe wurde nun um 750’000 Franken übertroffen, was der Jahresrechnung 2022 zugute kommt.

Bereits im Sommer 2020 hatte die Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Verkauf gegeben. Diesen Sommer folgte eine zweite Abstimmung, um die Zufahrt zum Grundstück zu gewährleisten.

