Fussball 2. Liga mit Spektakel – Wiesendangen rettet Punkt in turbulenter Schlussphase Drei Tore von der 82. Minute an bringen dem FC Wiesendangen im Heimspiel gegen den FC Greifensee doch noch ein Unentschieden ein. aie

Trainer Stephan Meili konnte sich über eine starke Reaktion seines FC Wiesendangen freuen. Enzo Lopardo

Wer nach gut 80 Minuten 1:4 in Rückstand liegt, geht im Normalfall leer aus. Nicht so die Wiesendanger in ihrem Heimspiel gegen den FC Greifensee.