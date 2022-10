Parzelle in Gundetswil zu kaufen – Wiesendangen will mit Bauland mindestens 1,3 Millionen einnehmen Eine Parzelle am Dorfrand von Gundetswil ist zum Kauf ausgeschrieben. Während dreier Wochen nimmt die Gemeinde Wiesendangen nun Gebote entgegen. Jonas Gabrieli

Das Bauland befindet sich in einer Senke an der Hauptstrasse, die Zufahrt führt über den Zilweg rechts im Bild. Foto: Madeleine Schoder

Seit bald drei Jahren ist bekannt, dass ein Stück Gemeinde-Bauland in Gundetswil an den Höchstbietenden verkauft werden soll. Für den Gemeinderat war nach der Erarbeitung einer Liegenschaftenstrategie klar: Jene Parzelle am Rand der Kernzone einer Aussenwacht ist für die Gemeinde nicht von Bedeutung.