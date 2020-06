Lockdown in Kolumbien – Wiesendanger hilft Hungrigen Rote Tücher hängen an Fenstern und Türen in Kolumbien: Ein verzweifelter Ruf nach Lebensmitteln. Ein Wiesendanger hilft. Jonas Gabrieli

Mark Wiesendanger beim Verteilen von Lebensmitteln. Foto: PD

«Wenn uns das Virus nicht umbringt, tötet uns der Hunger» steht auf einem Transparent in Bogotà. Der Hunger in der kolumbianischen Hauptstadt ist wegen des Corona-Lockdown gross. Viele leben von einem so geringen Einkommen, dass es gerade mal für den nächsten Tag reicht. Wegen der Quarantäne müssen viele hungern.