Gemeindeversammlung Wiesendangen – Wiesendanger lehnen höhere Steuern ab Die vom Gemeinderat beantragte Steuererhöhung um zwei Prozentpunkte fiel in der Versammlung deutlich durch. Jonas Gabrieli

In Wiesendangen zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner im nächsten Jahr gleich viele Steuern wie 2020. Foto: Marc Dahinden

Es war eine deutliches Nein der Gemeindeversammlung am Montagabend: Von den 106 anwesenden Stimmberechtigten in der Wisenthalle stimmten 74 gegen eine Steuererhöhung um zwei Prozentpunkte.

Der Gemeinderat hatte dies der Versammlung aufgrund steigender Gesundheitskosten so beantragt. Dazu kommen hohe Investitionen in den nächsten Jahren. Gemäss Finanzplan wird sich das Nettovermögen pro Person von heute 3200 Franken in den nächsten Jahren komplett auflösen. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) unterstützte die Steuererhöhung deshalb.

Zu pessimistische Budgets?

An der Versammlung wehrten sich aber gleich mehrere Stimmbürger dagegen. Darunter Walter Hönes, ehemaliger Präsident der RPK. Er verwies auf die Differenzen zwischen den negativen Budgets und positiven Endabrechnungen der letzten vier Jahre. Um 2,5 Millionen Franken höher lag die Realität gegenüber der Prognose.

Dass dieses Plus vor allem auf die hohen, unplanbaren Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen waren, erklärte Gemeindepräsident Urs Borer (FDP) im Anschluss zwar, löste aber keinen Meinungsumschwung mehr aus.

Sparmassnahmen gefordert

Auch Christof Huss von der SVP Wiesendangen wehrte sich gegen die Erhöhung im Namen seiner Partei. Er machte sich für Sparmassnahmen stark, beispielsweise in der Verwaltung.

Trotzdem zückten einige den Rotstift: Die Versammlung strich zwei budgetierte Ausgaben in der Höhe von insgesamt 220 000 Franken für ein Parkplatzkonzept sowie die Erstellung von Parkplätzen bei der Kehlhofstrasse.

Eine rote Million

Durch die abgelehnte Steuererhöhung rechnet der Wiesendanger Gemeinderat fürs nächste Jahr aber mit einem roten Jahr. «Auf rund eine Million Franken», schätzte Präsident Borer den Verlust fürs nächste Jahr. Mit Erhöhung hatte das Budget ein Minus von 680 000 Franken vorgesehen.

Die restlichen Traktanden, allesamt Kredite für Strassen- und Wasserleitungssanierungen für insgesamt 1,54 Millionen Franken, wurden angenommen.

Schule behält Steuerfuss

Mit deutlich weniger Widerstand ging die anschliessende Versammlung der Wiesendanger Schulgemeinde über die Bühne. Die noch 81 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget mit gleichbleibendem Steuerfuss und einem prognostizierten Plus von rund einer halben Million Franken.

Ex-RPK-Präsident Hönes brachte angesichts dieser positiven Prognose einen Abtausch der Steuerprozente zwischen Schule und Politischer Gemeinde ins Spiel, wie es die Seuzacher Behörden aufs nächste Jahr hin planen.

2021 beträgt der Gesamtsteuerfuss in Wiesendangen weiterhin 90 Prozent. Die Gemeinde im Norden Winterthurs gehört damit klar zu den regionalen Spitzenreitern.