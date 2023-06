Sigmund Freud glaubte, das psychische Geheimnis der Sexualität in der Lust an sich gefunden zu haben: Masturbation war weniger das Rätsel als die Lösung des Rätsels. Foto: Getty Images

Ich bin sexsüchtig und komme immer mehr zum Schluss, dass ich damit keine Ausnahme bin, sondern einem weitverbreiteten Typ Mann entspreche. Beim Sex geht es um einen der stärksten Triebe überhaupt oder noch drastischer gesagt: ums Überleben selbst, sei es auf individueller Ebene als Teil der Vitalität und Lebensfreude oder allgemein als Bedingung für den Fortbestand der Art. Angesichts der unzähligen Berichte zu #MeToo in allen Medien scheint diese nicht selten mit männlichen Entgleisungen einhergehende «Sucht» ziemlich verbreitet zu sein. Auch in dieser Form handelt es sich erst dann um eine eigentliche Sucht, wenn die kognitive Kontrolle versagt. Wie sehen Sie das?

X.Z.

Lieber Herr Z.

Ihre Frage ist zugleich eine Auslegeordnung zum Thema des Zusammenhangs zwischen psychiatrischen Diagnosen und gesellschaftlichen Verhältnissen sowie zum Status der Sexualität im berühmten Bio-Psycho-Sozialen-(Bermuda-)Dreieck. Beginnen wir mit Letzterem: Wo man den Sex in diesem Dreieck anordnet, ist historisch variabel. Im Moment gibt es einen starken Bio-Drall. In der letzten «NZZ am Sonntag» zum Beispiel lautete der Anriss eines Artikels «Über den Sinn des Masturbierens»: «Lange Zeit hat die Biologie das Verhalten nicht verstanden. Doch jetzt zeigt sich: Masturbieren optimiert die Fortpflanzung und schützt vor Krankheiten.»

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte Freud, das psychische Geheimnis der Sexualität in der (von der Fortpflanzungsfunktion zunächst unabhängigen) Lust an sich gefunden zu haben: Masturbation war weniger das Rätsel als die Lösung des Rätsels Sex. In den 1970er-Jahren wiederum befasste sich Foucault mit dem sozialen Ineinanderspiel von Macht und Sex, wodurch Auffassungen wie die, bei sexuellem Missbrauch gehe es in erster Linie um Macht und weniger um Sex, naiv erscheinen.

Im Grunde also sind «wir alle» (insbesondere die Männer) sexsüchtig.

Je nachdem, wie man den Sex also lokalisiert, betrachtet man Sexsucht unter einem je anderen Aspekt: als Entgleisung eines evolutionär sinnvollen Verhaltens, als Effekt eines innerpsychischen Konflikts oder als äusseren Pol eines sozialen Spektrums. So wie ADHS das Symptom einer «zerstreuten» oder Autismus das Symptom einer immer mehr Bildschirmzeit konsumierenden Gesellschaft wäre (beide Auffassungen werden vertreten), wäre Sexsucht dann das Symptom einer hypersexualisierten Gesellschaft.

Im Grunde also sind «wir alle» (insbesondere die Männer) sexsüchtig, die Sexsüchtigen sind es halt in besonders auffälligem und darum krankhaftem Masse. Das heisst: Nicht (vor allem) das Individuum ist krank, sondern die Gesellschaft. Die Stigmatisierung löst sich in einer allgemeinen Pathologisierung auf – mir erscheint diese Lösung allerdings mit zu grosser Kelle angerührt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.