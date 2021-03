Budget Seuzach 2021 – Wieso der Gemeinderat an der Steuererhöhung festhält In zweieinhalb Wochen entscheiden die Seuzemer erneut über eine Steuererhöhung. Gemeindepräsidentin und Finanzvorstand erklären, weshalb sie daran festhalten. Jonas Gabrieli

Finanzvorstand Hans Peter Häderli (EVP) und Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP) im Gespräch über das neue Budget. Foto: Marc Dahinden

Sparen. So lautete der Tenor der letzten Budgetversammlung in Seuzach. Das Budget 2021 mitsamt der Steuererhöhung um insgesamt fünf Prozentpunkte schickten die Stimmbürger zurück an den Gemeinderat. Nur: Wo konkret gespart werden soll, das blieb die Versammlung dem Gemeinderat trotz vieler unzufriedener Voten schuldig.

Dass der Finanzhaushalt in den letzten Jahren aus dem Lot geraten ist, hat verschiedene Gründe. So ist die Steuerkraft in der Gemeinde gesunken, während gleichzeitig die gebundenen Kosten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales seit 2016 um 3,3 Millionen Franken – oder 14 Seuzacher Steuerprozente – gestiegen sind.