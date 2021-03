Sonja Mathis, wie gross ist die Enttäuschung in Aadorf nach dem Abbruch der NLB-Meisterschaft?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es die einzig richtige Entscheidung. Swiss Volley hat lange gekämpft, dass auch die NLB als semiprofessionelle Liga gilt, hatte aber bis Ende Februar keinen Erfolg. Dies hätte uns wie in der NLA Spiele unter Ausschluss von Zuschauenden ermöglicht. Einen Livestream inklusive Kommentator haben wir organisiert und so waren wir immer bereit und motiviert, die Saison zu Ende zu spielen. Am 26. Februar erreichte Swiss Volley dann bei Swiss Olympic, dass wir den Status als semiprofessionelle Liga erhalten. Da aber auch die Kantone und die Anlagebesitzer dies bewilligen müssen, wird mit einer Bewilligungszeit von zwei bis drei Wochen gerechnet. Nach einer Angewöhnungszeit von mindestens zwei Wochen hätte die Saison dann erst Mitte April gestartet werden können. Zudem haben sich nur noch sieben Teams aus Ost und West für eine Weiterführung der Meisterschaft ausgesprochen. Unter all diesen Gesichtspunkten ist der Abbruch logisch. Dass die NLB neu als semiprofessionelle Liga akzeptiert wird, erhöht unseren Stellenwert auch bei zukünftigen Schwierigkeiten.