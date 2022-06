Gemeindeversammlung Hettlingen – Wieso die Bäume am Wisenbach gefällt werden mussten Weil die Gemeinde Bäume rodete, sorgte sich eine Hettlinger Anwohnerin um die Biodiversität. Am Montag klärte der Gemeinderat über die Hintergründe auf. Fabienne Grimm , Marc Dahinden (Foto)

Auf dieser Seite der Gleise stehen die Bäume entlang des Wisenbachs noch. Südwestlich des Bahnhofs Hettlingen hingegen musste die Gemeinde mehrere Bäume fällen – sie waren krank und von Schädlingen befallen. Foto: Marc Dahinden

Eine «Tabula rasa» – so bezeichnete die Hettlinger Anwohnerin Rosemarie Staub-Alther in ihrer Anfrage an den Gemeinderat die Fällung von Bäumen entlang des Wisenbachs südwestlich des Bahnhofs in Hettlingen. Sie wollte wissen, ob der Entscheid mit dem Naturschutzverein abgesprochen gewesen sei und wie der Gemeinderat die Biodiversität am Bach wieder fördern wolle.