Rückzug der BCW-Frauen aus NLA – Wieso die Basketball-Frauen aus Winterthur neu in der NLB spielen Die Playoff-Finalistinnen aus Winterthur spielen im Herbst neu in der Nationalliga B. Daniel Rasljic erklärt, warum das nötig ist. Stefan Kleiser

Vorderhand kein Titel mehr: Die Winterthurer Basketballerinnen, hier beim Cupsieg 2017, spielen neu in der Nationalliga B. Foto: Stefan Kleiser

Der BC Winterthur wird nächste Saison kein Frauen-Team in der NLA mehr stellen. Der aktuelle Meisterschaftszweite meldet die Equipe neu in der zweithöchsten Spielklasse. Dies haben die Verantwortlichen am Mittwoch entschieden und am Donnerstag an der Generalversammlung öffentlich gemacht. Noch vor wenigen Wochen standen die Winterthurerinnen in der Playoff-Final-Serie, unterlagen dort aber Fribourg mit 0:3.

Mit dem Rückzug von der nationalen Spitze wolle der Basketballclub «eine Verbindung nach unten» schaffen, erklärt Daniel Rasljic. 2009 beim BCW eingestiegen, erweckte der heute 46-Jährige den Basketball in Winterthur zusammen mit Sam Frey, dem heutigen Geschäftsführer, aus einem Dornröschenschlaf. In den 1980er-Jahren waren die Frauen der Vereins einmal in der NLB am Start, am Ende der 2000er-Jahre aber nur in der 3. Liga Regional.