Aufgefallen in Neftenbach – Wieso die Gemeinde Eichen fällt, wo sie Eichen fördern will In einem kantonalen Eichenförderungsgebiet hat die Gemeinde Neftenbach letzte Woche Eichen gefällt. Was klingt wie ein schlechter Scherz, hat einen wichtigen Grund. Fabienne Grimm

Eichen brauchen besonders viel Licht, um zu wachsen. Symbolfoto: Tamedia

In einem Waldgebiet nahe der Wolfzangenstrasse in Neftenbach hat die Gemeinde letzte Woche etliche Bäume gefällt – genauer gesagt etliche Eichen. Das Kuriose daran: Das Waldgebiet, in dem es den Bäumen an den Kragen ging, ist für die natürliche Verbreitung der Eiche vorgesehen. Was hat es damit auf sich? Waren die Bäume krank? «Nein», sagt Förster Martin Hinnen und klärt über die Hintergründe der Baumfällaktion auf.