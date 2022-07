Kinder befragen Elgger Förster – «Wieso hat der Dachs so ein hartes Fell?» Im Sommerferienprogramm lernen Kinder den Wald und seine Bewohner besser kennen. Besonders beeindruckt sind sie vom Dachs. Rafael Rohner

Revierförster Roman Brazerol erklärt Kindern, wie ein Holzhaufen erstellt wird, damit Tiere darin Unterschlupf finden. Foto: Roger Hofstetter

«Wie lange geht es noch, bis wir da sind? Es ist heiss», sagt Anna. Etwas mehr als fünf Minuten ist es her, seit sie und andere Schülerinnen und Schüler ihren Spaziergang in Elgg gestartet haben. Ihr Ziel ist ein frischer Holzschlag in der Nähe des Waldrandes. Dort lernen sie in einem Kurs im Rahmen des Sommerferienprogramms von Elgg, Hagenbuch und Hofstetten mehr über den Wald als Lebensraum. «Wir sind gleich da», sagt Kursleiter Roman Brazerol, Förster in Elgg. Plötzlich erstarren die Kinder. Sie haben etwas Braunes auf einer Lichtung entdeckt. Es bewegt sich aber nicht. «Ah, ausgestopft. Ein Reh oder so», meint Drittklässlerin Ea. Dann entdecken sie auch die anderen Tiere, die Roman Brazerol platziert hat.