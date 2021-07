Reisetipps für Kurzentschlossene – Wieso nicht mal nach Utrecht? Ob Savoir-vivre in den Cafés von Aix-en-Provence, Bodega-Hüpfen in Pamplona oder per Kajak durch die Grachten von Utrecht: Fünf überraschende Destinationen, allesamt erreichbar auf dem Landweg. Anita Suter

Utrecht: Wie Amsterdam, aber gemütlich

Utrecht: Viel Betrieb an und auf der Oudegracht. Foto: Alamy

Viel zu oft wird die Studentenstadt auf dem Weg nach Amsterdam links liegen gelassen. Dabei bietet Utrecht viel von dem, was die Hauptstadt ausmacht – minus Touristenmassen.

Da wären etwa die Grachten, die sich auch per Kajak erkunden lassen. Die zentralste und lebendigste ist die Oudegracht, gesäumt von in alten Warenhäusern untergebrachten Restaurants, Kunstgalerien und Cafés. Viele Kneipen und Terrassencafés sind in Werftkellern oder im Falle des Belgisch Biercafé Olivier in einer umfunktionierten Kirche untergebracht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wer durch die verwinkelten Gassen flaniert, trifft immer wieder auf schmucke kleine Plätze und historische Bauten – immerhin ist Utrecht eine der ältesten Städte des Landes.

Und solls doch mal die grosse Stadt sein: Die Zugfahrt nach Amsterdam dauert gerade mal eine halbe Stunde.

discover-utrecht.com

Anreise: Per Bahn ab Basel via Frankfurt in 7 Stunden.

Triest: Multikulturelle Hafenstadt mit historischen Kaffeehäusern

Triest: Abendstimmung auf der riesigen Piazza dell’Unita d’Italia. Foto: Alamy

Am äussersten Rand Norditaliens an der Grenze zu Slowenien gelegen, ist Triest nicht nur Universitäts- und Hafenstadt, sondern auch ein Ort des Zusammentreffens von Kulturen. Kurzum: ein spannendes Reiseziel.

Mit der Piazza dell’Unità d’Italia stellt Triest einen der europaweit grössten Plätze am Meer. Sehenswert nicht nur wegen der Aussicht, sondern auch dank seinen Palazzi, darunter dem Regierungspalast.

Aussichten gibt es auch vom zu Fuss erreichbaren Castello die San Giusto; der Aufstieg wird mit einem Weitblick über die 200’000-Einwohner-Stadt und das Meer belohnt.

Flanieren lässt es sich umgeben von historischen Bauwerken am Canal Grande – gleichen Namens, aber nicht halb so überlaufen wie jener in Venedig. Gesäumt von Restaurants und Bars, lädt er zum obligaten Aperitivo. Triest ist auch wegen seiner Vergangenheit als Teil der Donaumonarchie eine Hochburg der Kaffeekultur, darum gehört der Besuch historischer Kaffeehäuser zum Besucherprogramm.

turismofvg.it/ort/triest

Anreise: Per Bahn ab Zürich via Venedig in 8 Stunden.

Aix-en-Provence: Entdecken ohne To-do-Liste

Aix-en-Provence: In der gemütlichen Studentenstadt kommt kaum Sightseeing-Stress auf. Foto: Gunnar Knechtel/laif

Aix ist einer jener Orte, an denen man keine Sehenswürdigkeiten abklappern muss. Hier kann man einfach nur sein, ein wenig durch die Stadt bummeln und ganz und gar dem französischen Savoir-vivre frönen.

In der sonnenverwöhnten Studentenstadt herrscht ein mediterranes Lebensgefühl, und die pastellfarbenen Häuser verleihen den Plätzen und Gassen die perfekte Kulisse für einen gemütlichen Ferienaufenthalt.

Sollte es zwischen dem Besuch von Märkten, Cafés und Restaurants doch mal noch etwas Abwechslung sein, kann man im Atelier Cézanne auf den Spuren des Malers und berühmtesten Sohnes der Stadt wandeln. Im Sommer finden auf der ausgesprochen pittoresken Place d’Álbertas Konzerte statt.

Für etwas Bewegung eignet sich eine Wanderung zur Montagne Sainte-Victoire, praktischerweise direkt vor den Toren der Stadt gelegen. Hier finden auch Kletterfreunde ihr Glück.

aixenprovencetourism.com

Anreise: Per Bahn ab Genf via Lyon in 4 Stunden.

Pamplona: Pinchos und Hemingway

Pamplona: Im Café Iruña in der Altstadt war einst Ernest Hemingway Stammgast. Foto: Alamy

Sanfermines, das lokal gehuldigte, sonst aber umstrittene Stiertreiben, fand auch dieses Jahr pandemiebedingt nicht statt. Wer die Stadt auf einer Hochebene im Norden Spaniens auf die fragwürdige Tradition reduziert, tut ihr sowieso unrecht: Eine Altstadt mit urchigen Bodegas, «Pinchos» (der hiesigen Version von Tapas) ohne Ende, die weitläufige Festung und verschiedene Parks machen Pamplona zu einem Reiseziel mit Verweilpotenzial.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts diente die Plaza del Castillo im Herzen der Altstadt als Stierkampfarena. Heute ist sie umsäumt von Bars und Cafés, darunter das einst von Ernest Hemingway frequentierte Café Iruña. Den Stadtmauern entlang führt ein Spazierweg mit Blick auf die Ausläufer der Pyrenäen.

Wer Lust auf Meer hat, unternimmt einen Ausflug nach San Sebastián: Der Küstenort liegt 60 Kilometer nördlich und ist auch per Zug bequem erreichbar.

pamplona.es

Anreise: ca 12h Autofahrt ab Zürich – am besten auf zwei Tage verteilen, mit Zwischenhalt z.B. in Bordeaux oder Biarritz.

Greifswald: Studentenhochburg an der Ostsee

Greifswald: Backsteinbauten und Boote prägen das Bild der kleinen Hansestadt. Foto: Getty

Mit ihren rund 10’000 Studierenden gilt die Hansestadt zwischen Rügen und Usedom als «jüngste» Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und bietet nebst der pittoresker Backsteingotik viel studentisches Leben in ihren Gassen.

Für einen Überblick erklimmt man den 100 Meter hohen «Langen Nikolai», wie der Turm des gleichnamigen Doms liebevoll genannt wird. Zu erspähen gibts den kleinen Jakob (Kirche St. Jacobi), die dicke Marie (St. Marien-Kirche) und die Einsicht, dass Greifswald überschaubar ist.

Ideal also für einen gemütlichen Aufenthalt mit Ausflügen in die Umgebung. Am stadteigenen Museumshafen ankern historische Schiffe, im Strandbad Eldena warten Strandkörbe, mietbares Surfequipment und SUP, und eine Fahrradtour zum Fischerdorf Wieck wird mit leckeren Fischbrötchen belohnt. Kunstliebhaber kommen im Pommerschen Landesmuseum auf ihre Kosten, wo zahlreiche Gemälde von Lokalkoryphäe Caspar David Friedrich zugegen sind. Sein wohl berühmtestes Werk, «Kreidefelsen auf Rügen», stellt ein weiteres lohnendes Ausflugsziel dar.

greifswald.info

Anreise: Per Bahn mit dem Nachtzug «Urlaubs-Express Basel-Ostsee» (Railtour, fährt bis 14.8.) nach Stralsund oder Rügen, Anschluss nach Greifswald.





Fehler gefunden?Jetzt melden.