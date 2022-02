Kolumne Landluft – Wieso Windräder super sind Windräder zerstören das Landschaftsbild, so die weitverbreitete Meinung. Mag sein, aber dafür steckt in den weissen Rädchen auch ganz viel ungenutztes Potenzial. Fabienne Grimm

Werden im Kanton Zürich bald Kühe mittels Windrädern durch die Luft geblasen? Illustration: Ruedi Widmer

Den CO₂-Ausstoss reduzieren und gleichzeitig aus der Kernkraft aussteigen – so will es die Energiestrategie 2050 des Bundesrats. Damit das klappt, überprüft der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom zurzeit mögliche Standorte für Windräder-Parks im Kanton. Auch in der Region könnten die weissen Rotoren also schon bald das Landschaftsbild zieren.

200 Meter hohe Windräder inmitten idyllischer Hügellandschaften – ein Szenario, das gerade bei Heimatschützern für schweisstriefende Nächte sorgt. Dabei könnte man den Rädchen bei richtiger Platzierung durchaus auch positive Aspekte abgewinnen.

Im Umkreis von Hühnerfarmen, zum Beispiel. So quasi als Stromquelle mit integrierter Strassentauben-Abwehrfunktion. Das Problem mit der Newcastle-Seuche: gelöst. Oder man stellt die Räder auf den Schauenberg. Aus dem begehrten und deshalb überrannten Ausflugsspot wird im Handumdrehen ein «Geh da mal lieber nicht hin, dort ist es laut und windig»-Plätzchen.

Ich persönlich hätte ja auch nichts dagegen, die Windräder bei mir im Garten aufzustellen. Wenn ich nämlich mal wieder ungefragt die Guetsli meines Mitbewohners esse, wäre ein Schuldiger schnell gefunden. «Das ist der Wind, der Wind und so weiter.»

Stellt man es ganz geschickt an, nutzt man den generierten Strom an heissen Tagen gleich dazu, die Windräder als überdimensionale Ventilatoren zu betreiben, um so ganze Städte abzukühlen. Hitzesommer? Ab sofort passé.

Sie sehen also, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann gibt es auf einer Brücke in Effretikon ja noch diese Galgen (jetzt ohne Schilder), die auf ihre Bestimmung warten. Wieso also nicht gleich an jedem Mast ein Windrad montieren?



