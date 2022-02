Fusionsabstimmung angesetzt – Wila behält das Wappen, Turbenthal den Namen Die Tösstaler Gemeinden Wila und Turbenthal haben die Auswirkungen einer Fusion abgeklärt. Der Steuerfuss könnte deutlich sinken. Rafael Rohner

Blick auf Turbenthal in Richtung Wila: Die beiden Dörfer werden nur durch die Töss getrennt. Foto: Madeleine Schoder

Die Stimmberechtigten in Wila entscheiden schon am 15. Mai an der Urne, ob sie mit der Nachbargemeinde Turbenthal fusionieren wollen. Die beiden Tösstaler Gemeinden haben die Auswirkungen einer Fusion rudimentär geprüft und am Mittwochabend eine Kurzfassung des Prüfungsberichts veröffentlicht.

Variante Einheitsgemeinde Wila

Den Stimmberechtigten in Wila wird allerdings eine weitere Variante vorgelegt. Sie können sich am 15. Mai auch für eine Einheitsgemeinde Wila aussprechen, was heisst, dass nur die Politische Gemeinde Wila und die Schulgemeinden (Sek und Primar) miteinander fusionieren würden. Für diese Option sprechen sich die Primarschulpflege und der Gemeinderat Wila aus.