Rekurs des Heimatschutzes – Wila rechtfertigt sich, akzeptiert aber das Gerichtsurteil Die Gemeinde glaubt nicht, dass es sich beim Haus an der Schalchenstrasse um das älteste Wirtshaus von Wila handelt. Nicole Döbeli

Das Doppelhaus an der Schalchenstrasse darf vorerst nicht abgerissen werden. Foto: Marc Dahinden

Das Doppelhaus an der Schalchenstrasse 3 und 5 in Wila hätte einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen weichen sollen. So wollte es die private Bauherrschaft und so bewilligte es auch die Wilemer Baukommission. Doch der Zürcher Heimatschutz rekurrierte vor Baurekursgericht und bekam recht.