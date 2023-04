Duell im Mai – Wila und Dachsen wollen die bewegtesten Gemeinden werden Nun kämpfen die Gemeinden wieder um Bewegungsminuten. Im Mai findet das nationale Projekt «Coop Gemeinde Duell» statt. Mit dabei sind auch Dachsen und Wila. Tanja Hudec

In Dachsen und Wila fahren im Mai weniger Lifte. Der Grund? Die Bevölkerung sammelt Minuten beim Treppensteigen, um ihre Wohngemeinde zur «bewegtesten Gemeinde der Schweiz» zu machen. Das «Coop Gemeinde Duell» wurde 2005 vom Bundesamt für Sport ins Leben gerufen und ist heute ein Projekt von Schweiz.bewegt. Mit dem Ziel, die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren, organisieren rund 200 Gemeinden vom 1. bis zum 31. Mai mit Vereinen, Schulen und Privaten kostenlose Angebote.

Aus der Region Winterthur nehmen dieses Jahr Dachsen und Wila teil. In Dachsen hat ein OK von drei Personen rund 50 Aktivitäten zusammengestellt. Zu den Highlights gehören laut Mitteilung ein Volleyballturnier mit Grillabend, ein Auffahrtsbummel zur Loschenhütte in Uhwiesen, ein Spikeballturnier in der Badi Bachdelle und eine Orchideen-Exkursion nach Merishausen. In Wila stehen Volleyballturniere, ein Single-Trail im Tösstal, E-Bike-Touren und Frühjoggen für Kinder auf dem Programm.

So funktioniert es Infos einblenden Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Bevölkerung die Gemeinde beim Sammeln von Bewegungsminuten

unterstützen kann: Bei der Teilnahme an einer Bewegungsaktivität werden die Bewegungsminuten entweder direkt durch den Veranstalter erfasst. Oder die Teilnehmenden laden sich die App namens «Coop Gemeinde Duell» auf das Smartphone und erfassen dort selbstständig ihre Bewegungsminuten. (tac)

