Entscheid Gemeindeversammlung – Wila will Fusion mit Turbenthal prüfen Die Stimmberechtigten in Wila entscheiden sich deutlich für erste Fusionsabklärungen. Auch eine Einheitsgemeinde Wila sollen die Behörden prüfen. Rafael Rohner

In Wila wird seit mehreren Jahren diskutiert, wie die Zukunft der Gemeinde aussehen soll. Foto: Enzo Lopardo

Die beiden Tösstaler Gemeinden Wila und Turbenthal sind baulich schon fast zusammengewachsen, nur die Töss trennt die Dörfer voneinander. Nun könnten sie bald auch politisch etwas näher zusammenrücken: Die 89 anwesenden Stimmberechtigten haben sich an der Gemeindeversammlung in Wila am Mittwochabend jedenfalls mit 63 Ja- zu 21 Nein-Stimmen dafür ausgesprochen, eine Einheitsgemeinde mit Turbenthal zu prüfen. Das heisst, es würden nicht nur die beiden politischen Gemeinden miteinander fusionieren, sondern auch die Schulgemeinden.

Bis zu einer allfälligen Fusion ist es aber noch ein weiter Weg. Der Gemeinderat strebt eine «pragmatische Prüfung» dieses Szenarios an, wie es an der Versammlung hiess. Er will dafür nicht mehr als 40’000 Franken ausgeben. Auch ist offen, wie es nach der Prüfung weitergeht. Es kommt anschliessend also nicht automatisch zu einer Fusionsabstimmung.