Hilfe in der Corona-Krise – Wildberger Gemeinderat genehmigt 60’000 Franken für KMU Um finanzielle Einbussen durch den Corona-Lockdown abzufedern, hat der Gemeinderat von Wildberg nun Geld bereitgestellt. Ines Rütten

Kommunale Firmen mit Sitz in Wildberg können in der Corona-Krise Hilfe von der Gemeinde erhalten. Foto: Heinz Diener

Durch die vom Bundesrat verfügten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben viele Unternehmen finanzielle Probleme. Viele mussten ihre Geschäfte schliessen. Bund und Kantone haben verschiedene Massnahmen, um Unternehmen in der Not zu helfen. Doch auch auf kommunaler Ebene ist Hilfe möglich.

Die Gemeinde Wildberg hat darum einen Rahmenkredit von 60’000 Franken bewilligt, wie sie in einem Verhandlungsbericht mitteilt. Mit diesem Geld will der Gemeinderat finanziell in Not geratene Unternehmen unterstützen, die nicht von den anderen Massnahmen Gebrauch machen können. Primär gehe es darum, dass die Gemeinde kurzfristig die Liquidität von Selbstständigerwerbenden und Unternehmerinnen sicherstellt, bis diese Zahlungen von Dritten erhalten. Konkret gehe es entweder um Vorfinanzierungen oder A-fonds-perdu-Beiträge an Kleinstunternehmen. Um die Hilfe in Anspruch zu nehmen, können sich Betroffene direkt bei der Abteilung Soziales der Gemeinde melden.