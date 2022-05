Internationaler Tag der Papageien – Wilde Papageien könnten auch in Winterthur herumfliegen Halsbandsittiche besiedeln bereits viele europäische Städte. Dass sich die grünen Papageien dereinst auch in der Eulachstadt ansiedeln, ist gut möglich. Markus Brupbacher

Hübscher Vogel: Ein Halsbandsittich landet auf einer Platane in Paris. Foto: Markus Brupbacher

Majestätisch wie eh und je steht er da, der Eiffelturm. Plötzlich fliegt etwas Grünes, Krächzendes vor dem Wahrzeichen von Paris durch, von einem Baum zum nächsten. Das gleiche Bild später auch entlang der Seine oder im Jardin du Luxembourg. Grüne Papageien: Während sich der Tourist darob verwundert die Augen reibt, blicken die Pétanque-Spieler im Park des französischen Senats nicht einmal mehr hoch in die Baumkronen, wenn die Halsbandsittiche dort verspielt herumturnen – so gewohnt ist der Anblick. Und das, obschon es in Europa eigentlich gar keine einheimischen Papageien gibt.