Mit dem Mountainbike durch den Jura – Wilder Ritt durch den Wilden Westen Singletrails, Felsen und Weiden: Eine Mountainbike-Tour im Jura wird zum Naturerlebnis und zur Herausforderung. Im Herbst sollte man rechtzeitig vor dem Eindunkeln am Etappenziel ankommen. Giuseppe Wüest

Bei solchen Passagen schlägt das Herz passionierter Bikerinnen und Biker höher. Foto: Andrea Freiermuth

Die besten Bikeabenteuer beginnen zu Hause, vor dem Computer. Dabei verlässt man sich nicht auf die Tourenvorschläge von Tourismusorganisationen oder anderen Internetportalen, sondern nimmt die Planung selbst in die Hand – oder besser gesagt, das Kartenmaterial unter die Zoomfunktion.

Wir wollen ein Wochenende im Wilden Westen der Schweiz verbringen. Von den drei Tagen im Jura stehen eigentlich nur der Ausgangspunkt und der Ankunftsort sowie der Charakter fest – mit möglichst hohem Singletrail-Anteil zwischen Neuenburg und Delsberg.

Am Bildschirm haben wir Komoot und SchweizMobil nebeneinander geöffnet. Komoot ist eine Art soziales Netzwerk für Outdoor-Aktivitäten, das auf einer Navigations-App basiert. SchweizMobil ist das nationale Netzwerk für den nicht motorisierten Individualverkehr.

Bei Komoot kann man mit jeweils einem Klick zwischen der Komoot-Karte, der Open Cycling Map, der Open Streetmap oder der Satellitenkarte wechseln. Zudem sind die Karten mit roten Punkten gespickt. Hier haben Nutzerinnen und Nutzer weiterführende Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder Wegbeschaffenheit hinterlassen.

SchweizMobil hingegen besticht vor allem mit dem Zugang zur Karte von Swisstopo, mit Abstand das beste Kartenmaterial.

Nützliche Hilfe im Netz Infos einblenden Komoot: Soziales Netzwerk und Navigations-App mit Zugriff auf unterschiedliche Karten und nutzergenerierte Daten; komoot.de SchweizMobil: Nationales Netzwerk für den nicht motorisierten Individualverkehr mit Zugang zum hervorragenden Kartenmaterial von Swisstopo; schweizmobil.ch Drei-Seen-Land: Gemeinsames Portal der verschiedenen Regionen im Schweizer Jura. Die Site unterstützt bei der Wahl von Unterkünften oder Sehenswürdigkeiten, die man auf der Tour einbauen will; j3l.ch

Theoretisch könnte man ab Neuenburg in die Nummer 3 «Jura Bike» einschwenken und dabei sogar am Creux du Van, dem Grand Canyon der Schweiz, vorbeiradeln. In Tat und Wahrheit sind die nationalen Mountainbike-Routen von SchweizMobil meist nicht genügend attraktiv für passionierte Biker, da ihre Abfahrten oft über Schotter anstatt Singletrails führen.

Also halten wir uns an den Hausberg von Neuenburg, zu dem Komoot-Nutzer Thomas A. schreibt: «Es gibt unzählige Wege und Trails den Chaumont hinunter … Einfach geniessen – falsch kannst du nix machen.»

Als erster Übernachtungsort peilen wir La Chaux-de-Fonds an. Es ist schön, wenn man während einer Biketour fast wie per Zufall an einem Unesco-Weltkulturerbe vorbeikommt.

Damit der erste Tag nicht zu anstrengend wird, wir aber dennoch von den Trails am Chaumont profitieren können, meistern wir mit dem Funiculaire La Coudre–Chaumont noch 600 Höhenmeter mit der Bahn. Die erste Abfahrt hält, was Thomas A. verspricht.

Wie die Wirbelsäule eines Sauriers?

Beim zweiten Singletrail auf der Krete zwischen Tête du Ran und Vue des Alpes sind wir zu Beginn etwas unsicher. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Gratwege im Jura zuweilen der Wirbelsäule eines Saurierskeletts gleichen. Ein Blick auf die Satellitenkarte stimmt jedoch zuversichtlich: Der Pfad führt nicht wie befürchtet über von Wind und Wetter freigelegten Kalkstein, sondern scheint sich lieblich durch einen lockeren Fichtenwald zu schlängeln.

Bei der Abfahrt von der Vue des Alpes hingegen ist es unmöglich, den Untergrund am Computer in Erfahrung zu bringen. Der Wald ist zu dicht. Hier kann man nur hoffen. Der Abgleich mit der Realität vor Ort zeigt zum Glück: Der Trail ist zwar zuweilen etwas steil, aber bis auf eine kleine Treppe mit nassen Holzstufen problemlos fahrbar.

Am zweiten Tag wollen wir dem Doubs entlangradeln. Der Grenzfluss lockt mit wilder Natur und vielen Trails.

Auf einem der vielen Trails entlang dem Doubs. Foto: Andrea Freiermuth

Wir haben uns in den Kopf gesetzt, bis am Abend Saint-Ursanne zu erreichen. Das historische Städtchen mit der romanischen Basilika scheint ein überaus attraktives Etappenziel zu sein. Allerdings liegen mehr als 60 mehr oder weniger ungewisse Kilometer und 1000 Höhenmeter zwischen den beiden Übernachtungsorten.

Einfahrt in Sainte-Ursanne nach 60 Kilometern und 1000 Höhenmetern. Foto: Andrea Freiermuth

Zu einer der Herausforderungen wird ein relativ flaches Stück auf der französischen Seite, wo sich die Swisstopo-Karte nicht mehr einzoomen lässt und deshalb Informationen fehlen. Der Pfad führt hier über das ehemalige Flussbett, das mit unzähligen Steinen verblockt ist. Wir müssen schieben und verlieren dabei viel Zeit.

Später sind wir noch mit einem anderen Problem konfrontiert, das unser Tagesziel für einen Schreckensmoment in weite Ferne rücken lässt. Wir sind noch immer auf der französischen Seite unterwegs. Die letzte Brücke liegt mindestens eine Stunde hinter uns. Plötzlich stehen wir am oberen Ende einer fünf Meter langen Leiter. Die Bikes hinuntertragen? Kommt nicht infrage! Aber gab es da nicht eine Weggabelung? Die Alternative umgeht die Felswand, nicht ganz mühelos zwar, aber zumindest sicher.

Die Krux mit den Drehkreuzen

Im zweiten Teil wird die Route technisch einfacher, allerdings sind hier die Weideübergänge zeitraubend. Oft lässt sich das Bike nicht kräftesparend auf dem Hinterrad durch das Drehkreuz schieben, sondern muss über den Zaun gehievt werden. Unsere Routenwahl würde sich definitiv nicht für ein schweres E-Mountainbike eignen.

Wir treffen auf erstaunlich wenige Wanderer in dieser wildromantischen Gegend. Das liegt daran, dass wir an einem Freitag am Doubs unterwegs sind und es schon relativ spät in der Saison ist.

Begegnung mit neugierigen Freiberger-Pferden. Foto: Andrea Freiermuth

Der Nachteil der herbstlichen Tour: Die Tage sind kurz, und wir müssen in die Pedale treten, um noch bei Tageslicht in Saint-Ursanne anzukommen. Zudem hat es vor ein paar Tagen stark geregnet, und im windgeschützten Tal des Doubs mochte es noch nicht richtig abtrocknen, was uns ein paar feuchte und heimtückische Wurzelpassagen beschert.

Fazit: Der Zeitpunkt hat Vor- und Nachteile, die Routenwahl am ersten und zweiten Tag hingegen war fast perfekt. Von Saint-Ursanne nach Delsberg hingegen werden wir vergleichsweise wenig spannende Möglichkeiten finden.

Beim nächsten Mal wollen wir etwas westlicher von La Chaux-de-Fonds an den Doubs stossen. Das würde die Route entlang des Flusslaufs verlängern. Die zweite Übernachtung wäre in diesem Fall nicht in Saint-Ursanne, sondern etwa in Goumois, im Hôtel du Doubs. So bliebe der Singletrail-Anteil hoch und entlang des Flusses genügend Zeit, um die vielen spannenden Infotafeln zu lesen, gemütlich einzukehren oder einfach die Natur zu geniessen.

Giuseppe Wüest ist Redaktor und Produzent im Ressort Leben. Seine bevorzugten Themenberreiche sind Reisen, Outdoor, Breitensport, Gesundheit und Garten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.