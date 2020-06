Jagdrevier Hegiberg – Wildernde Hunde reissen Reh im Eidberg «Nehmt eure Hunde an die Leine!», sagt Jagdaufseher Siegfried Ruoss. Solche Vorfälle nähmen auch in und um Winterthur zu. Nicole Döbeli

Rehe werden von Hunden häufig zu Tode gejagt. Hans Wüthrich

Am Morgen des Pfingstsonntags musste Siegfried Ruoss wieder einmal zu einem unschönen Einsatz ausrücken: In einem Feld hinter dem Eidberg lag ein gerissenes Reh. «Die Leute fragen dann immer, ob das nicht auch ein Wolf gewesen sein könnte», erzählt der Jagdaufseher, der seit 50 Jahren in verschiedenen Jagdrevieren in und um Winterthur tätig ist. Der Wolf wage sich aber nicht an einem helllichten Vormittag mitten auf ein Feld. Füchse kommen ausgewachsenen Rehen nicht bei, deshalb ist der Schluss für Ruoss naheliegend: «Das waren wildernde Hunde.»