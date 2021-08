Naturlehrgarten in Winterthur – Wildes Gestrüpp an bester Lage Im botanischen Garten am Wolfensberg ist zurzeit kaum ein Durchkommen: Wege und Infotafeln sind zugewachsen. Stadtgrün überlegt sich ein neues Konzept. Rafael Rohner

Der Naturlehrgarten an der Loorstrasse ist für Bienen und Insekten ein Paradies, für Besucher derzeit weniger. Foto: Madeleine Schoder

Neben den vielen gepflegten Gärten in Veltheim fällt der städtische Naturlehrgarten an der Loorstrasse in diesem Sommer besonders auf: Es summt und brummt, alles wächst wild durcheinander. Fiederblättrige Zahnwurz, Wundklee, Lauch und verschiedene Rosen gedeihen hier.

Oder sie sollten zumindest hier gedeihen, gemäss jenen Infotafeln, die noch erkennbar sind. Denn die meisten Pflanzen sind für Laien kaum noch zuzuordnen. Sie haben sich längst verselbstständigt oder sind eingegangen. Manche Tafeln sind im Dickicht ganz verschwunden. Und der hintere Teil des Gartens ist kaum noch erreichbar. Ausser man bahnt sich einen Weg durch hohes Gras, das über die Wege wuchert.

