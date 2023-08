Wildpark in Winterthur – Die beiden Jungwölfe flirten bereits Wölfin Tara und Rüde Romulus, die im Frühjahr neu in den Wildpark Bruderhaus eingezogen sind, sind ganz schön lebhaft unterwegs. Erste Funken scheinen zu fliegen. Nadine Baumgartner

Romulus (links) und Tara (rechts) sind gerne miteinander unterwegs. Fotos: PD / Rahel Rothlin

Die Wölfin Tara zog im Februar neu im Wildpark Bruderhaus ein, im April folgte dann der Rüde Romulus zu ihr ins Gehege. Die beiden einjährigen Jungwölfe sind dazu vorgesehen, miteinander eine Familie zu gründen. Bei der Erkundung ihres Reviers seien die zwei oft zusammen unterwegs, sagt Thomas Rothlin, der Leiter des Wildparks Bruderhaus. «Beim gegenseitigen Kennenlernen ist noch nicht so klar, wer der Chef ist.» Manchmal sei die Wölfin Tara dominanter und manchmal der Rüde Romulus. So komme es durchaus mal vor, dass sich die zwei das Fressen abjagen. Das sei aber nur ein Spiel zwischen den beiden, sagt Rothlin.

Familie gleich Rudel

Ab dem Zeitpunkt, wenn das Wolfspaar eine Familie gründet, seien Romulus und Tara die Ranghöchsten im Rudel, und zwar gleichgestellt, so Thomas Rothlin. Bei europäischen Wölfen bestünden die Rudel meistens aus fünf bis sechs Tieren. Jeden Frühling gibt es einen neuen Wurf. Dann müssen die Jungtiere des Vorjahres das Rudel verlassen. In der freien Natur sind das jeweils die umherziehenden Wölfe, die es auf der Suche nach einem Partner auch schon von den Bündner Bergen bis ins Mittelland getrieben hat. Der prominenteste unter ihnen war Wolfsrüde M43, der 2014 in Schlieren ZH von einem Zug erfasst worden ist.

Im Bruderhaus werden die ausgewachsenen Jungtiere, die ausziehen müssen, nach Möglichkeit in anderen Tierpärken oder Zoos platziert. «Wenn wir keinen Platz finden für die Jungen, werden alle Weibchen kastriert, und das Rudel bleibt von diesem Zeitpunkt an in seiner Grösse beständig», sagt der Tierpfleger. Ein Rudel besteht immer nur aus einem Elternpaar und den Jungtieren.

Die letzten zwei Wölfe des alten Rudels im Bruderhaus starben vergangenen Herbst eines natürlichen Todes – im hohen Alter von 13 und 14 Jahren. In ein bestehendes Rudel können gemäss Rothlin keine Wölfe aus anderen Familien hineinplatziert werden. Diese würden gnadenlos verstossen werden.

Erste Funken fliegen

Romulus und Tara verstünden sich gut, schätzt Rothlin, der die Tiere täglich füttert, die Lage ein. Das Futter wird in groben Stücken im Gelände verteilt oder versteckt. Wenn einer der beiden Jungwölfe seine Beute gefunden hat, bringt er oder sie diese schnellstens in Sicherheit, um in Ruhe zu fressen. «Ansonsten verbringen die zwei aber den ganzen Tag miteinander und sind nie weit voneinander entfernt.» Funkt es also schon ein wenig zwischen den beiden? Geschlechtsreif seien sie noch nicht, sagt Rothlin, weshalb es auch noch nicht möglich sei, eine Prognose zu stellen. Ob Tara und Romulus also bereits nächstes Jahr Nachwuchs bekommen oder erst übernächstes Jahr, sei offen. Die Paarungszeit beim europäischen Wolf geht vom Januar bis zum März. Geschlechtsreif werden sie im zweiten Lebensjahr. Die Welpen kommen zwischen Mai und Juli zur Welt.

Sicher ist, dass die beiden Jungwölfe sich im rund eine Hektare grossen Gehege wohlfühlen und es emsig erforschen. «Sie buddeln, beissen in Totholz oder kauen auf Wasserpflanzen herum», sagt Rothlin. Das Gehege ist also eine grosse Spielwiese für die zwei Teenager. An der Hitze übrigens leiden die Wölfe im Bruderhaus weniger als wir Menschen. Sie haben viel Schatten in ihrem Revier und könnten sich, wenn sie wollten, auch im Teich abkühlen.

