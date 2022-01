Polizeikontrollen in Winterthur – Wildwest im Osten von Winterthur: Bäckerei Börner verbietet Waffen Die Bäckerei Börner in Seen verbietet Waffen in ihrem Laden. Der Grund ist eine Busse. Gregory von Ballmoos

Waffen verboten: Bei der Bäckerei Börner in Seen sind Polizisten nicht mehr willkommen. Foto: Madeleine Schoder

An Zettel mit der Aufforderung zum Maskentragen an Ladentüren hat man sich nach zwei Jahren Pandemie gewöhnt. Doch bei der Bäckerei Börner in Seen hängt seit kurzem ein ganz anderes Schild: «Waffentragen verboten» heisst es dort, ebenfalls hängt eine durchgestrichene Pistole an der Tür. Gegenüber einem «Landbote»-Leser meinte eine Verkäuferin, die Chefin habe diese aufgehängt; warum, wisse sie nicht.

Die Chefin, Miriam Börner, sagt auf Anfrage: «Der Grund für die Verbote ist eine Polizeikontrolle von letzter Woche.» Bei der Kontrolle der Preisbekanntgabe durch die Stadtpolizei Winterthur sei es zu Diskussionen gekommen, so Börner. Der Streitpunkt seien die fehlenden Preisschilder bei den Süssgebäcken, den Guetsli und der Patisserie gewesen – Verkaufsgeschäfte sind verpflichtet, ihre Ware mit einem Preis anzuschreiben. «Diese haben gefehlt, das stimmt», gibt Börner zu, doch die Süssgebäcke hätten einen Einheitspreis, und die Lebensmittelkontrolleure hätten dies noch nie beanstandet.